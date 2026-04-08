El gobernador Jaldo no descarta ir por otro mandato y anticipó posibles internas

Durante una entrevista televisiva, el gobernador Osvaldo Jaldo abordó el escenario electoral próximo y aclaró su situación institucional.

Al respecto, el mandatario expresó: “Y no tengan duda, el año 27, por ahí, a pesar de algunos rumores malintencionados, quien les habla está habilitado constitucionalmente. Si así lo decido dentro de mi espacio político, tengo la posibilidad de una reelección y de un mandato más, que con la misma claridad y certeza que digo esto, con la misma claridad digo que todavía no tengo tomada una decisión, porque hoy la situación que vive la Argentina y que viven los tucumanos, la verdad que lo que menos se puede hacer es especular políticamente, y mucho menos lanzar candidaturas anticipadas y no atender los problemas que hoy tiene la gente”. MIRA TAMBIÉN Vuelve la inestabilidad a Tucumán: el jueves trae lloviznas, lluvias aisladas y un marcado descenso de la humedad

En otro tramo de la entrevista, Jaldo planteó el funcionamiento interno del espacio político y remarcó el valor de la participación. En ese sentido, sostuvo: “Quien habla está habilitado para un mandato más a partir del 27. Segundo, la decisión no la tengo tomada, la vamos a tomar dentro de nuestro espacio político, dentro del Partido Justicialista, y todos tienen la posibilidad de ser candidatos a gobernador o vice. Si hay más de uno, seguramente una interna tendrá que dirimir quiénes encabezan las listas, y también puede ocurrir lo mismo para cargos nacionales como diputados y senadores”.

Asimismo, destacó el alcance de la estructura partidaria al afirmar: “Estoy hablando en nombre de los más de 200.000 afiliados que tiene el Partido Justicialista, que somos los responsables de poner en orden nuestra casa. Si llegamos a acuerdo, vamos juntos; si no hay acuerdo, iremos a interna y luego iremos juntos”.

El gobernador también repasó su trayectoria dentro del justicialismo y reivindicó su continuidad en el espacio desde el retorno de la democracia. En ese contexto, señaló: “Dentro de mi espacio político voy a seguir trabajando como lo hice siempre. Yo siempre salí a la cancha con la misma camiseta desde el año 83 a la fecha. Siempre jugué en el mismo equipo, en las buenas y en las malas, defendiendo primero los intereses de los tucumanos y luego los de nuestro espacio político, que es el Partido Justicialista y el Movimiento Nacional Justicialista”.

A su vez, remarcó su recorrido institucional al indicar: “Soy un político que viene trabajando en el Partido Justicialista desde que volvió la democracia, en la mayoría de los cargos por la voluntad popular. Me sometí permanentemente a la voluntad popular, desde concejalías, intendencias y cargos legislativos”.

Prioridad de la gestión y tiempos políticos

Jaldo también hizo referencia al contexto actual y a la necesidad de priorizar la gestión por sobre la especulación electoral. En esa línea, afirmó: “Bajo ningún punto de vista priorizamos la politización de nuestra gestión antes de la institucionalización de nuestra gestión. Hoy lo importante es atender los problemas que tiene la gente. En algún momento llegará la hora de la definición y todos tendrán que asumir sus responsabilidades”.

Además, remarcó el rol de la democracia en la definición de liderazgos al expresar: “La voluntad popular te pone y la voluntad popular te saca de los cargos. Todos los que quieran ocupar un lugar tienen la posibilidad de hacerlo, pero deben someterse a la voluntad popular y ganar las elecciones”.

MIRA TAMBIÉN El gobernador Jaldo llamó a reforzar el rol de la familia luego del secuestro de un arma a un alumno

El gobernador dejó planteado un escenario abierto dentro del justicialismo tucumano, con la posibilidad de consensos o internas según la dinámica del espacio. En ese marco, subrayó la importancia de la participación y el orden institucional como base para la construcción política, y destacó la continuidad del proceso democrático como herramienta para definir candidaturas y liderazgos de cara al próximo turno electoral.