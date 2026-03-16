Yerba Buena habilita turnos para castración gratuita en el Tráiler Veterinario Municipal El operativo se realizará del 16 al 27 de marzo en Plaza Gandur. También habrá vacunación y desparasitación gratuita para perros y gatos.

Desde hoy se encuentran habilitados los turnos para castración en el Tráiler Veterinario Municipal de Yerba Buena, que brindará atención en Plaza Gandur del 16 al 27 de marzo con distintos servicios gratuitos destinados al cuidado de las mascotas.

La iniciativa forma parte de las políticas de salud animal que impulsa el municipio y tiene como objetivo promover la tenencia responsable y el bienestar de perros y gatos en la ciudad.

Quienes deseen acceder al servicio de castración deberán solicitar turno de manera online a través del sitio oficial del municipio. Para hacerlo, los vecinos deben ingresar al siguiente enlace: https://yerbabuena.gob.ar/trailer-veterinario-oficial/#turnos

Además de las castraciones, el tráiler ofrecerá vacunación y desparasitación gratuita para mascotas, servicios que se realizarán por orden de llegada.

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La atención se llevará a cabo de 8:30 a 17 horas en Plaza Gandur, ubicada en la intersección de las calles Perú y Las Rosas, acercando estos servicios a los vecinos de la zona.

Desde el municipio destacaron que vacunar y desparasitar a las mascotas no solo protege su salud, sino que también contribuye a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud pública.

Por último, recomendaron a los vecinos asistir con los animales correctamente sujetos, ya sea con correa o en transportadora, para garantizar la seguridad tanto de las mascotas como de las personas.