Yerba Buena se prepara para vivir cuatro días de arte, sustentabilidad y movimiento cultural Desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre, la ciudad Jardín ofrecerá una variada agenda de actividades gratuitas que incluyen exposiciones, música, cine, yoga y acciones ambientales, pensadas para disfrutar en familia.

Yerba Buena se alista para un fin de semana repleto de actividades que combinan cultura, arte, bienestar y compromiso con el medioambiente. Desde este jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre, distintos espacios de la ciudad se convertirán en escenario de una programación diversa pensada para todos los gustos y edades.

Una de las principales atracciones será la Expo Comercial 2025, que se desarrollará del jueves al domingo en la Sociedad Rural de Tucumán (Av. Camino del Perú 1050). Este tradicional evento reúne a empresas, emprendimientos y marcas locales en un espacio donde la innovación, el crecimiento y las oportunidades de negocios son los protagonistas. La entrada será libre y gratuita durante los cuatro días.

En paralelo, los amantes del séptimo arte podrán disfrutar del Festival de Cine, organizado por la Escuela Universitaria de Cine (Av. Aconquija 729). Desde el jueves 6 al sábado 8, se ofrecerán proyecciones, charlas y actividades especiales que celebran el talento audiovisual y fomentan el intercambio entre realizadores y público.

El viernes 7, la música y el arte se apoderarán de la ciudad con dos imperdibles propuestas. Por un lado, el Yerba Buena Coral, en su décima edición, llenará de armonía la Parroquia Nuestra Señora del Valle (Florida Sur 251) con una noche dedicada al canto coral. En simultáneo, la Casa de la Cultura será escenario de una Noche Flamenca, donde el baile, la guitarra y el cante andaluz prometen un espectáculo cargado de energía y pasión.

El fin de semana también ofrecerá espacios para la relajación y la conciencia ambiental. El sábado 8, a las 9:30 horas, el Jardín Botánico de Horco Molle invitará a participar de su tradicional clase gratuita de yoga al aire libre. Finalmente, el domingo 9 será una jornada doble: a las 19 horas, los alumnos del Colegio Los Arcos presentarán su Muestra de Arte Anual, mientras que desde las 17 hasta las 21, el Mega Eco Canje en el Shopping Portal Tucumán permitirá a los vecinos intercambiar materiales reciclables por plantines, semillas y compost, promoviendo hábitos sostenibles.

Yerba Buena se consolida así como un punto de encuentro donde la cultura, el bienestar y la sustentabilidad se dan la mano para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia única que celebra la creatividad y el compromiso ambiental.