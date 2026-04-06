Zafra 2026: Los Balcanes inició la molienda en La Florida con críticas al Gobierno y reclamos por el sector El acto se realizó en el Ingenio La Florida con misa, bendición y discursos. Empresarios y autoridades destacaron el rol económico de la actividad y pidieron políticas que acompañen al interior productivo.

La Compañía Azucarera Los Balcanes dio inicio este lunes a la zafra 2026 en el Ingenio La Florida, en una jornada que combinó tradición, religiosidad y definiciones sobre la actualidad del sector sucroalcoholero.

La ceremonia comenzó con una misa y la bendición de frutos y herramientas, encabezada por el arzobispo Carlos Sánchez, quien también pidió por las víctimas del reciente temporal en Tucumán. Luego se desarrolló el acto central con la presencia de autoridades, industriales, trabajadores y representantes de la actividad.

Durante los discursos, el secretario de Producción, Eduardo Castro, remarcó la importancia estratégica de la agroindustria, que genera más de 50.000 empleos en la provincia y produce cerca del 65% del azúcar del país. En tanto, el presidente de la compañía, Jorge Rocchia Ferro, destacó el crecimiento de la empresa y la necesidad de lograr precios que permitan sostener a toda la cadena productiva.

El mensaje más crítico llegó de la vicepresidenta Catalina Lonac, quien cuestionó la falta de políticas nacionales para el sector y apuntó contra el centralismo. “Si el azúcar no tiene precio y el alcohol tampoco, ¿cómo vamos a hacer las inversiones?”, planteó, al tiempo que reclamó mayor apoyo al interior productivo.

Desde la empresa informaron que el inicio de la zafra continuará este miércoles con un nuevo acto en el Ingenio Cruz Alta, también perteneciente al grupo, donde se realizará otra ceremonia de bendición.