Casa Azul celebra su primer año como espacio clave de inclusión La intendente Chahla destacó el rol del centro municipal que acompaña a 344 familias, brindando contención, atención y un espacio de referencia para personas con Condición del Espectro Autista.

La Casa Azul de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán conmemoró oficialmente su primer aniversario y celebró un año de intenso trabajo dedicado a brindar atención integral, gratuita y especializada a personas que están dentro de la Condición del Espectro Autista (CEA) y a sus familias.

La intendente Rossana Chahla compartió la ceremonia con pacientes y padres que forman parte de la comunidad de ese espacio de atención interdisciplinaria que funciona en Alberdi 250 y que fue inaugurado el 28 de marzo de 2025, convirtiéndose en el primer centro de Tucumán y del país destinado específicamente a la contención de personas con CEA, de manera totalmente gratuita.

El acto tuvo lugar en la Plaza Libertad (Alberdi y Las Piedras) y fue también una oportunidad para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se recordó el 2 de abril, con la participación de funcionarios municipales y representantes de instituciones.

Durante la jornada se destacó el crecimiento de Casa Azul como una política pública estratégica, impulsada para dar respuesta a una demanda histórica, con atención gratuita, interdisciplinaria y centrada en la persona. Además, se valoró el trabajo articulado de los equipos profesionales, que permitió fortalecer la inclusión social, el acompañamiento familiar y la concientización comunitaria. El evento incluyó palabras de autoridades, testimonios, presentaciones artísticas y entrega de presentes.

“Esta Casa Azul que viene creciendo hoy tiene 344 familias, y como los mismos padres lo dijeron, esta es su segunda casa, donde reciben amor y cariño. Eso nos da más fuerzas para seguir”, resaltó la intendente Chahla.

La jefa municipal aseguró que “el espacio seguirá creciendo y también el equipo interdisciplinario de los profesionales, porque cada vez es más la demanda, cada vez son más los diagnósticos y cada vez son más las personas que lo necesitan”.

La jefa del Ejecutivo municipal remarcó que el centro ofrece asistencia y terapia a los pacientes, tengan o no obra social. “El momento económico es muy complejo y difícil, a los padres se les puede hacer casi imposible mantener las terapias permanentes y ante esta situación estamos dando respuesta en Casa Azul”, sostuvo.

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“Nuestra Casa Azul está cumpliendo su primer aniversario y esto fue una mirada, una visión y una solicitud de nuestros vecinos hacia nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla. Ella cumplió con darle este espacio a estas familias”, destacó Laura Trejo, directora de la Casa Azul.

La encargada hizo un balance positivo del primer año de funcionamiento del dispositivo, formalmente denominado Centro Integral Municipal para el Diagnóstico y Tratamiento de la Condición del Espectro Autista (CIM CEA), donde actualmente 344 pacientes se encuentran en tratamiento activo.

“Tenemos muchísima demanda. Vienen muchísimas pacientes buscando una intervención a partir de un diagnóstico. Estamos creando una red además para trabajar articuladamente con diferentes asociaciones, agrupaciones y también con la provincia”, señaló Trejo.

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La funcionaria hizo énfasis también en el trabajo territorial que lleva adelante el equipo de Casa Azul para extender sus servicios a la periferia. “Salimos a los barrios, nos acercamos y vemos la cantidad de personas que están dentro de la condición del espectro autista y que no tienen un diagnóstico, que no tienen una intervención, para poder hacer un abordaje integral mediante la red con los CAC, con alguna institución cercana o en Casa Azul”, detalló.

“Esta es nuestra segunda casa”

El agradecimiento de los padres que encontraron respuesta en la Casa Azul se puso de manifiesto durante la ceremonia.

“Mi historia es real. Yo golpeé muchas puertas, muchas obras sociales. Para mí era algo imposible pagar porque estoy sin trabajo. pagar algo particular se me hace imposible. Y la intendenta Rossana Chahla me abrió esa puerta que yo tanto buscaba para mi hijo”, afirmó Luciana Bobba, mamá de Luciano, paciente de la Casa Azul.

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“Aparte de significar mucho para Luciano en sus avances, en sus terapias, para mí es una gran contención como mamá, porque es muy difícil ser una mamá azul. Acá mi hijo tiene todo y es nuestra segunda casa”, expresó con emoción.

Un año de trabajo en números

De acuerdo con el informe de gestión 2025, en sus primeros meses de funcionamiento, Casa Azul registró 20.796 prestaciones, de las cuales 3.119 correspondieron al área diagnóstica y 17.677 a intervenciones terapéuticas.

El equipo interdisciplinario está integrado por 16 profesionales de distintas especialidades, entre ellas psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, kinesiología, estimulación temprana y neurodesarrollo, además de psicomotricistas y acompañantes terapéuticos.

El centro, que funciona en un edificio de 500 metros cuadrados diseñado específicamente para el cuidado y la protección, cuenta con 10 consultorios, una sala multisensorial completa, una sala motora especialmente equipada, espacios recreativos y una plaza sensorial, donde se desarrollan terapias y actividades junto a las familias.

En este primer año también se impulsaron instancias de formación y concientización. En total, se realizaron 32 capacitaciones institucionales con 985 asistentes, además de 35 capacitaciones externas que reunieron a 3.567 participantes.