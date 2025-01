A 20 años de Cromañón: el homenaje en el Obelisco, con familiares, sobrevivientes y la presencia de Pato Fontanet Al cumplirse dos décadas del incendio que se cobró la vida de 194 personas durante un recital de Callejeros en el local de Balvanera, el músico que fuera el líder de la banda encabeza un tributo con música en vivo, discursos y reflexiones colectivas, en el corazón de Buenos Aires

El 30 de diciembre de 2004, minutos después de comenzar el recital de la banda Callejeros en el boliche República Cromañón, una bengala prendió fuego la media sombra instalada en el techo del local en Once. Ante la confusión, el fuego, la altísima toxicidad del humo y la falta de aire, miles de personas corrieron para salvar sus vidas, pero las puertas de emergencia cerradas con candados hicieron que no todas pudieron salir a tiempo. El incendio causó la muerte de 194 personas y dejó más de 1400 heridos. Este año, el vigésimo aniversario reúne nuevamente a familias, amigos y ciudadanos en el Obelisco no solo para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en esa noche fatídica, sino también para renovar el compromiso con la seguridad en eventos públicos.

Desde la tragedia, el Obelisco se transformó -después del sitio preciso donde estaba ubicado el boliche de Once- en el epicentro de los homenajes. En 2021, al cumplirse 17 años, Patricio Fontanet, exlíder de Callejeros, participó de uno de esos encuentros junto con su grupo, Don Osvaldo. En los años posteriores, actividades artísticas y discursos continuaron organizados por No Nos Cuenten Cromañón y otras asociaciones, como Familias por la Vida. Estas agrupaciones buscan preservar el recuerdo de las víctimas y promover reflexiones colectivas, transformando cada acto en un espacio de reclamo y memoria activa.

Este lunes, el día exacto en que se cumplen dos décadas de la tragedia, el acto comenzó a las 17, cargado de emoción y simbolismo . En la intersección de Esmeralda y Suipacha, sobre Roque Sáez Peña, miles de personas se reunieron frente al escenario montado. Javier, sobreviviente de la tragedia, abrió el acto con un discurso que combinó emoción y firmeza. “Pasaron 20 años, ¿y ahora qué? La respuesta está en seguir luchando, para que esto no vuelva a pasar”, dijo, frente a una multitud que escuchó en silencio. Sus palabras, cargadas de dolor y resistencia, marcaron el tono del encuentro: un espacio para recordar, sanar y exigir justicia.

Diagonal Norte se llenó de remeras de Callejeros, Don Osvaldo y La Renga, acompañadas de frases que resumían el espíritu del acto: “No olvidar, siempre resistir” y “El 30 de diciembre de 2004: me niego esta noche a olvidar”. Los colores llamativos contrastaban con el ambiente solemne. Las mantas con remeras y recuerdos transformaron la calle en un escenario de memoria colectiva, donde el dolor se mezcló con la cultura popular.

En su discurso, Javier reivindicó a los sobrevivientes como protagonistas de esa noche y de la lucha que siguió. “Cromañón es una cicatriz, pero no somos Cromañón. Somos los abrazos, las risas y el amor del que entró a buscar a otros como nosotros”, afirmó. Sus palabras se cerraron con una frase que fue coreada por todos: “Los pibes de Cromañón presentes, ahora y siempre”.

Desde el comienzo, los organizadores se encargaron de aclarar para todos los presentes: “Esto no es un show, es un acto”. Esa idea quedó reflejada en cada detalle de la jornada. Entre pancartas, banderas y abrazos, el público, de todas las edades, proveniente de todos los rincones del país, dijeron presente y convirtió la ciudad en un espacio para el recuerdo dos décadas, la tragedia sigue siendo una herida abierta.

Organizado por la agrupación No Nos Cuenten Cromañón, la jornada incluye la presencia de artistas invitados, quienes ofrecen presentaciones musicales en vivo. El evento forma parte de una serie de actividades realizadas durante el día, como muestras fotográficas, actos interreligiosos y una marcha hacia el Santuario de Cromañón, ubicado en Bartolomé Mitre al 3000. Un tributo con música, discursos conmovedores y reflexiones colectivas.

La presencia de Pato Fontanet

Con el escenario lleno de sobrevivientes y amigos, uno de ellos anunció lo más esperado: la presencia de Pato Fontanet, con su banda. “Van a subir al escenario nuestros amigos, sobrevivientes, inocentes. Les pedimos que sea en paz y con tranquilidad. Un honor para nosotros recibir a Don Osvaldo. Gracias”, dijo, cerca de las 18 del lunes, y así dio paso al show del exlíder de Callejeros, que comenzó con “Mi misión” y siguió con dos temas de Callejeros, “Invisible” y “9 de julio”, con los que la gente reunida estalló en una oleada de emoción.

Fontanet fue uno de los protagonistas principales del recital en Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, cuando se desató la tragedia. En 2015, fue condenado a siete años de prisión por su responsabilidad en los hechos. Durante el incendio perdió a su pareja, Estefanía Miguel. Tras cumplir parte de su condena en el penal de Ezeiza, obtuvo la libertad condicional en 2018. Desde entonces, retomó su carrera musical y participó en homenajes relacionados con la tragedia. Aunque su presencia en este aniversario no está confirmada, genera expectativas y, a la vez, opiniones divididas entre los familiares y sobrevivientes.

Antes de interpretar “Prohibido”, Pato Fontanet tomó la palabra y, con evidente emoción, reflexionó sobre el significado del momento. “Sobre este escenario, tener sobrevivientes… Somos muchísimos los que estamos acá, ¿no? ¿Cuántos sobrevivientes hay hoy acá? Bueno, ahora vamos a seguir, estamos muy contentos. Entiendo la efusividad que estamos manejando y también la alegría de estar disfrutando música hoy acá, porque la música es lo que a muchos de nosotros nos salvó. Nos salvó la vida. Entonces, vamos a seguir disfrutando tranquilos de algunas canciones más”.

Luego, agregó: “Es un acto de memoria. Y ese es el contexto en el que hoy está tocando Don Osvaldo. No nos olvidemos de los 20 vivos que se enriquecieron con Cromañón en estos 20 años. Les pido, por favor, que nos cuidemos […]. Lamentablemente, nosotros somos los señalados. En estos 20 años no hubo un político relacionado con esta causa que haya sido cuestionado. De hecho, a muchos de ellos los siguieron promoviendo, los pusieron en listas, hubo quienes se postularon para gobernar la provincia de Buenos Aires, a ellos los salvaron. Nosotros, en cambio, somos los estigmatizados, somos los malos […]. Tengamos cuidado, no les demos más de comer a los que lucran con esto. Porque, lejos de tener memoria y acordarse, han negociado con la sangre”.

Después de algunas canciones más, Fontanet sentenció: “Hace 20 años me dijeron que si me volvía a subir a un escenario me iban a pegar un tiro y me iban a sacar en una bolsa negra. Muchas gracias a todos”.

Además del acto en el Obelisco, el sábado y domingo pasados se celebró el Festival Cultural por lxs pibxs de Cromañón, con conciertos de Las Manos de Filippi, La Perra que los Parió, Barrios Bajos y El Delirio de la Parca. Hoy, a partir de las 11, comenzó la jornada de memoria en el Santuario Cromañón, con actividades artísticas y una radio abierta. En paralelo, en Plaza de Mayo, se llevará a cabo una misa con oración interreligiosa, música en vivo, y una “suelta de zapatillas”. La jornada terminará con una marcha hacia el Santuario de Cromañón donde se celebrará el acto de cierre, alrededor de las 20.30.

El impacto de la tragedia

A veinte años de la tragedia de Cromañón, el acto de este 30 de diciembre no solo busca recordar lo sucedido, sino generar conciencia sobre la seguridad en espacios públicos y mantener viva la memoria de las víctimas. Las consignas de los organizadores siguen subrayando la necesidad de mayores medidas de seguridad y justicia. Este año, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6347, que garantiza asistencia económica vitalicia para los familiares y sobrevivientes, un paso importante, aunque las asociaciones siguen exigiendo justicia plena y el reconocimiento integral de todas las víctimas.

En el acto, las organizaciones resaltaron los avances logrados en materia de derechos y reparación para los sobrevivientes y familiares de Cromañón. Uno de los puntos más destacados fue la aprobación unánime de la Ley de Reparación Integral Definitiva en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Según Jorge Cagallan, representante de los sobrevivientes, “con esta ley hemos logrado algunos cambios importantes. Si bien no es la ley que queríamos, es lo que pudimos conseguir. Conseguimos la apertura del padrón que desde el año 2006 no se abría, para que todos los sobrevivientes y los familiares acreditados puedan acceder al subsidio económico y al Plan de Atención en Salud Mental”. Además, subrayó que estos logros fueron posibles por la unión de los sobrevivientes y sus familiares.

‎ La expropiación del predio de República Cromañón, sancionada en 2022, aún no se concretó, lo cual genera frustración en los familiares y sobrevivientes. Las asociaciones piden una pronta resolución para convertirlo en un espacio de memoria. Mientras tanto, se implementaron reformas en la seguridad de los locales de entretenimiento, como auditorías regulares y el acceso asegurado a salidas de emergencia, medidas que han mejorado la seguridad en eventos masivos.

