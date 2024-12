El Gobierno echó a la subsecretaria de Turismo por haber iniciado sus vacaciones en el exterior con anticipación Yanina Martínez, quien se desempeñaba como número dos en el área de Turismo, Ambiente y Deportes, tomó un vuelo hacia Europa el viernes pasado cuando en la mencionada cartera le habían dado el visto bueno para emprender su viaje desde este lunes

El gobierno nacional decidió echar a la subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deportes Yanina Martínez, luego de que la funcionaria se fuera de vacaciones a Europa sin avisarle a sus superiores en la cartera que conduce Daniel Scioli.

Fue el propio Scioli quien le solicitó este lunes la renuncia a la ahora exfuncionaria, que el viernes pasado salió del país para iniciar sus vacaciones en el exterior. Según informaron medios nacionales, Martínez tenía autorización para comenzar su viaje desde este lunes, por lo que al salir del país con anticipación incumplió dicha directiva.

El exgobernador de Buenos Aires se hará cargo de la Subsecretaría hasta que se defina un reemplazo. Martínez es abogada y fue funcionaria nacional durante la administración de Alberto Fernández en la misma cartera, bajo la conducción del entonces ministro Matías Lammens, habiendo logrado mantenerse en el cargo durante el cambio de gestión a pesar de sus críticas contra La Libertad Avanza.

Tras desempeñarse como directora de la Casa de Catamarca en Buenos Aires, Martínez escaló hasta ser la número dos del ministerio de Turismo. Durante la gestión pasada también protagonizó diferentes polémicas por sus viajes al exterior, habiendo visitado destinos como Uzbekistán y la cúpula de la AFA en Miami, aunque en ambas ocasiones se trató de viajes motivados por actividades de la agenda oficial del área de Turismo.

Yanina Martínez junto a Daniel Scioli y Javier Milei.

Cabe mencionar que su decisión de viajar al exterior tampoco cayó bien en el gabinete nacional, dado que va en contra tanto del pedido de austeridad que había hecho el presidente Javier Milei, como de la promoción al turismo nacional que llevan adelante desde la cartera sciolista.

Milei, que permanecerá en la Quinta de Olivos durante el verano sin tomarse un receso, le insistió a sus ministros que mantuvieran un perfil bajo durante la temporada de vacaciones.

Este mes, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo al respecto: “El presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica, austeridad y razonabilidad, ya sea a los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición”.

En este sentido, remarcó que la intención es que los funcionarios sean coherentes con “cómo venía uno viviendo su dinámica familiar, la vida anterior”, pero aclaró que el mandatario nacional “jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía”.

A principios de este mes, en el lanzamiento de la temporada de verano 2025 en Entre Ríos, junto al gobernador local, Rogelio Frigerio, Scioli defendió el turismo interno.

“Nos quieren hacer creer que lo mejor está afuera, que está en Brasil o en otro lugar. Argentina es un destino seguro, maravilloso, con destinos vinculados a la naturaleza. Entre Ríos es un ejemplo, con sus playas y sus carnavales”, enfatizó el funcionario.