Binance sufrió un hackeo por US$6.300 millones, pero aseguró que cubrirá todas las pérdidas La plataforma detectó retiros no autorizados originados en la computadora vulnerada de un ingeniero de la empresa. Lograron congelar casi la mitad de los fondos y utilizarán su fondo de emergencia para proteger el capital de los usuarios.

Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas a nivel global, confirmó haber sido víctima de un ataque informático cuyo impacto total estimado asciende a unos US$6.300 millones. Tras encenderse las alarmas y suspender temporalmente los depósitos y retiros, la compañía llevó tranquilidad a sus clientes al asegurar que los activos están a salvo y que cubrirán la totalidad de las pérdidas.

Según explicó la empresa en su última actualización, la investigación preliminar apunta a que los ciberdelincuentes aprovecharon la computadora comprometida de un ingeniero del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Este acceso les permitió ingresar a un contenedor de servicio y ejecutar transacciones de retiro no autorizadas. No obstante, Binance aclaró que no hay evidencia de que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras digitales.

Como respuesta inmediata, la plataforma revocó la autorización de la dirección afectada, contactó a las autoridades y comenzó a trabajar con empresas especializadas en inteligencia blockchain. Gracias a este rápido accionar conjunto con otros actores de la industria, lograron congelar cerca de US$3.000 millones en activos afectados, cifra que podría seguir creciendo a medida que avance el rastreo.

Para llevar tranquilidad a los inversores, Binance ratificó que absorberá el golpe económico con recursos propios y mediante su fondo de protección para usuarios (SAFU, por sus siglas en inglés), creado específicamente para emergencias. Además, la compañía se comprometió a publicar una Prueba de Reservas actualizada y un informe técnico detallado al concluir la investigación. Finalmente, pidieron a los usuarios informarse exclusivamente por canales oficiales para evitar caer en posibles estafas.