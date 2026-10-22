BYD Romar invita a un encuentro gratuito con test drive, zona kids, yoga y café en Yerba Buena Este sábado 24 de octubre, el concesionario oficial de BYD en Tucumán abre sus puertas con pruebas de manejo, exhibición de autos únicos y actividades para toda la familia.

El sábado 24 de octubre, BYD Romar organiza una jornada abierta y gratuita en el predio de Gómez Pardo, en Yerba Buena, para que cualquier persona pueda conocer y probar en primera persona la tecnología de los vehículos eléctricos e híbridos que ya circulan por Tucumán.

De 10 a 16 horas, quienes tengan licencia de conducir vigente podrán hacer un test drive con siete modelos de la marca: Dolphin Mini GL, Shark GS, Yuan Pro GS, Song Pro DM-i GL, Seal 5 DM-i GL, Seal U DM-i y Atto 2. Además, habrá exhibición de dos autos que son novedad a nivel mundial: el Yangwang U8, un SUV todoterreno capaz de flotar en el agua durante 30 minutos, y el Yangwang U9, un súper deportivo 100% eléctrico entre los más rápidos del planeta.

El evento también incluye actividades para toda la familia: zona kids para los más chicos, clases de yoga hasta las 13 horas y un área de relax con café y música.

La entrada es libre y gratuita. La actividad no se suspende por lluvia. Para inscribirse al test drive previamente, completá el formulario: https://me-l.co/vobn0xvz

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La cita es Gómez Pardo (Av. Juan Domingo Perón 1900, Yerba Buena).