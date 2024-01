Calor extremo: los consejos para cuidarse de las altas temperaturas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas para al menos once provincias.

El calor extremo no da tregua en más de once provincias y para no sufrir inconvenientes en la salud las autoridades dieron a conocer los consejos para cuidarse de las altas temperaturas. Si bien nuestra provincia no está dentro de la alerta roja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas anunciadas son altas.

Este lunes, la temperatura alcanzó 34° en Tucumán. Y a partir de mañana irá en ascenso. El pronóstico del SMN adelanta que la máxima de los próximos tres días será de 37°; la del viernes, de 38° y la del viernes, de 39°.

Para cuidarse y prevenir golpes de calor es necesario evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 11 y las 17 horas.

Además, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comer liviano, sobre todo frutas y verduras.

Con respecto a la ropa, recomiendan utilizar prendas ligeras, holgadas y de colores claros. Para protegerse del sol lo mejor es usar gorro y anteojos oscuros.

Aunque los calores extremos afectan a todo los rangos etarios, hay que prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los niños menores de 5 años.

Asimismo, dieron a conocer una serie de síntomas que alertan sobre un golpe de calor:

Piel enrojecida, caliente y seca.

Temperatura corporal entre 41 y 42 grados.

Dolor de cabeza.

Náuseas y confusión.

Convulsiones y pérdida de conocimiento.

Respiración y pulso débiles.

¿Qué se puede hacer mientras llega la asistencia?

Trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

Refrescarlo mojándole la ropa y la cabeza.

Darle de tomar agua fresca.

Mantener su cabeza elevada.

El SMN advirtió que habrá alerta roja en la parte del sur de la provincia de Buenos Aires, centro y oeste de San Luis, oeste de La Pampa, todo Mendoza, norte y centro de Neuquén y norte y este de Río Negro.

Fuente:Noticias Argentinas