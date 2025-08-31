Descubrieron una fábrica de cuchillas de 5.500 años de antigüedad en Israel El yacimiento arqueológico, que data de una etapa temprana de la Edad de Bronce, reveló una industria sofisticada y especializada en la región. Está emplazado en Kiryat Gat, a unos 64 kilómetros al sur de Tel Aviv

En un descubrimiento arqueológico sin precedentes, investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel dio con las ruinas de una antigua fábrica de cuchillas en Kiryat Gat, a unos 64 kilómetros al sur de Tel Aviv. Este taller cananeo, datado en alrededor de 5.500 años de antigüedad, ofrece una visión fascinante de la vida cotidiana y la organización social de este pueblo bíblico.

El equipo de arqueólogos descubrió largas hojas de sílex y piedras enormes utilizadas para dar forma y moldear armas con precisión. Además, encontraron cientos de pozos subterráneos revestidos con ladrillos de barro, que servían como áreas de almacenamiento, viviendas, talleres y espacios rituales. La escala y sofisticación del sitio revelan que los cananeos tenían asentamientos organizados, artesanías especializadas y redes comerciales prósperas, según publicó el medio británico Daily Mail.

Un vínculo tangible con el registro arqueológico y la sociedad bíblica

Este descubrimiento proporciona una conexión directa entre el registro arqueológico y la sociedad descrita en el Antiguo Testamento. Los cananeos son mencionados varias veces en la Biblia como los habitantes originales de la Tierra Prometida antes de que los israelitas llegaran y conquistaran el territorio. Según el Dr. Jacob Vardi, prehistoriador del IAA, “esta es una industria sofisticada, no solo por las herramientas en sí, sino también por lo que no se encuentra”. La ausencia de fragmentos de desechos en el sitio sugiere que los cananeos protegían y preservaban su conocimiento profesional.

Una industria avanzada y especializada.



Las hojas cananeas eran las principales herramientas de corte en la edad de bronce temprano. La producción de estas herramientas requería un nivel de experiencia extremadamente alto, y solo individuos excepcionales sabían producirlas. El Dr. Vardi destacó que “esto es una prueba clara de que ya en el inicio de la Edad del Bronce la sociedad local estaba organizada y era compleja, y tenía especialización profesional”.

El descubrimiento de esta fábrica cananea arroja luz sobre los inicios de la urbanización y la especialización profesional en la tierra antigua. Los arqueólogos explicaron que las herramientas antiguas se alinean con la cultura material de Canaán durante la era de Abraham, refiriéndose al período conocido como la Edad del Bronce Medio.