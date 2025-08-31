Detuvieron al creador del “Gangnam Style”, por tráfico de psicotrópicos en Corea del Sur El rapero Psy enfrenta cargos por presunta obtención irregular de ansiolíticos y somníferos sin control médico

El rapero surcoreano Psy, mundialmente conocido por su hit viral “Gangnam Style”, quedó en el centro de una investigación judicial en su país. La policía lo acusa de haber accedido de manera irregular a fármacos psicotrópicos y de violar la Ley de Servicios Médicos.

Según la prensa local, los investigadores sostienen que el artista —cuyo verdadero nombre es Park Jae-sang— habría recibido recetas de medicamentos de uso restringido sin pasar por consultas médicas presenciales.

Además, se sospecha que permitió que otras personas retiraran los remedios en su nombre, una práctica expresamente prohibida por la normativa vigente.

La Estación de Policía de Seodaemun, en Seúl, confirmó que tanto Psy como un médico de un hospital universitario fueron formalmente acusados por su presunta responsabilidad en la emisión y obtención de las recetas.

Los fármacos en cuestión serían Xanax (ansiolítico) y Stilnox (somnífero), dos sustancias que se recetan para tratar insomnio, ansiedad y depresión.

De acuerdo con los investigadores, el cantante habría accedido a estos medicamentos de manera reiterada desde 2022 hasta fechas recientes, sin los controles médicos correspondientes.

Desde la agencia del músico admitieron que Psy enfrenta problemas crónicos de sueño, pero remarcaron que las drogas en cuestión fueron recetadas por un profesional y en el marco de un tratamiento médico.

La agencia de noticias Yonhap recordó que en Corea del Sur la ley es estricta en este tipo de casos debido al alto potencial adictivo de estos psicotrópicos, que obligan a un seguimiento presencial por parte de los médicos. “La legislación vigente prohíbe obtener recetas médicas por medio de terceros”, subrayaron.

Psy, que en 2012 rompió todos los récords con su tema “Gangnam Style” —el primer video en alcanzar mil millones de reproducciones en YouTube—, había mantenido un perfil más bajo en los últimos años. Sin embargo, esta denuncia lo vuelve a colocar en el centro de la escena, aunque por motivos muy distintos a los que lo llevaron a la fama.