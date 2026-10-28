Dolor en el fútbol: murió la madre de Lionel Scaloni a los 74 años Eulalia Marzetti falleció en la localidad santafesina de Pujato tras atravesar un delicado estado de salud durante los últimos años. El entrenador campeón del mundo viaja rumbo a su ciudad natal para despedirla en una ceremonia íntima.

El mundo del fútbol y la Selección Argentina se encuentran de luto tras conocerse el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del director técnico Lionel Scaloni. La mujer murió a los 74 años en su histórica residencia de la localidad santafesina de Pujato, donde vivía junto a su marido Ángel, con quien tuvo a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Según trascendió en las últimas horas, el entrenador del seleccionado nacional se encuentra en viaje hacia Pujato para participar de la ceremonia de despedida, la cual se llevará a cabo de manera estrictamente íntima y familiar. Eulalia atravesaba un delicado estado de salud desde hacía varios años, una situación de enorme peso emocional que llevó a Scaloni a replantearse su continuidad al frente de la “Albiceleste” en más de una oportunidad.

El dolor por la salud de sus padres fue un tema que el propio técnico abordó públicamente en septiembre de 2024, tras la obtención de la Copa América. En aquella ocasión, Scaloni habló a corazón abierto y conmovió al país al relatar cómo transitaba la situación familiar: “No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”.

Visiblemente afectado por el cuadro clínico que atravesaba su familia en su ciudad natal, el líder de la “Scaloneta” había agregado una profunda reflexión: “Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”.