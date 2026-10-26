Murió a los 30 años “El Komanche”, el reconocido streamer que hizo historia junto a Ibai y El Rubius Carlos Mauricio Gómez fue hallado sin vida en una vivienda de Monterrey, México. Su representante confirmó la noticia tras comunicarse con la familia y dejó un fuerte mensaje contra el ciberacoso. Fue uno de los creadores de los exitosos Squid Craft Games.

El mundo del streaming y la creación de contenido se encuentra de luto. Carlos Mauricio Gómez, el popular streamer salvadoreño conocido mundialmente como “El Komanche”, murió a los 30 años. Según trascendió en las últimas horas, el joven fue encontrado sin vida ayer en una vivienda de la ciudad de Monterrey, en México, país donde residía y desarrollaba gran parte de su carrera.

Los rumores sobre su fallecimiento comenzaron a circular con fuerza durante el fin de semana en las redes sociales. Finalmente, su representante, Byron Reyes, confirmó la trágica noticia tras lograr comunicarse con la familia del creador. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado públicamente las causas de su muerte, que se encuentra bajo investigación.

A través de su cuenta de Instagram, Reyes compartió una emotiva despedida en la que reveló proyectos que tenían pendientes y aprovechó para dejar una profunda reflexión sobre el ciberacoso que “El Komanche” sufrió durante años. “El bullying a cualquier escala no es un juego. En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro. Espero que esto marque un precedente para muchos”, expresó. Y concluyó: “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo”.

Quién era El Komanche

Nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, El Salvador, Gómez comenzó a transmitir en la plataforma Twitch en 2015. Su gran explosión de popularidad llegó entre 2020 y 2022, consolidando una enorme comunidad a base de transmisiones de juegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, además de sus recordadas charlas en directo.

Su salto definitivo a las grandes ligas de internet se dio gracias a sus colaboraciones con el también salvadoreño Fernanfloo y el gigante español Ibai Llanos. Su mayor hito profesional fue la creación y organización de los “Squid Craft Games” (basado en la serie El juego del calamar dentro de Minecraft), un evento histórico que impulsó en sociedad con AuronPlay y El Rubius.

Este año, “El Komanche” tenía previsto participar en La Velada del Año 6, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai. Sin embargo, su combate debió ser cancelado luego de que el salvadoreño filtrara públicamente su participación antes de tiempo, incumpliendo un estricto acuerdo de confidencialidad de la organización. Su repentina partida generó una ola de mensajes de dolor entre los principales referentes de habla hispana en Twitch y YouTube.