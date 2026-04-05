Domingo de Pascua: qué se conmemora este 5 de abril y por qué se regalan huevos de chocolate La Iglesia Católica celebra hoy la jornada central de su calendario litúrgico, marcando el final de la Semana Santa con la resurrección de Jesús. Un repaso por el profundo significado espiritual de la fecha y la historia detrás de las tradiciones que la acompañan.

Este domingo 5 de abril, millones de fieles en la provincia, el país y el mundo celebran el Domingo de Pascua, también conocido como Domingo de Resurrección. Se trata de la celebración más importante y trascendental de la Iglesia Católica, ya que constituye el pilar fundamental sobre el cual se asienta la fe cristiana y marca el cierre definitivo de las actividades y reflexiones de la Semana Santa.

Durante esta jornada, las parroquias y catedrales se llenan de fieles para participar de misas, liturgias y procesiones, celebrando el evento que, según los textos sagrados, cambió la historia de la humanidad.

El triunfo de la vida: el significado del Domingo de Resurrección

El Domingo de Pascua conmemora la resurrección de Jesús de Nazaret, ocurrida al tercer día después de haber sido crucificado en el monte Calvario.

De acuerdo a los relatos plasmados en el Nuevo Testamento, el hijo de Dios volvió a la vida venciendo a la muerte, tal como él mismo lo había anunciado a sus apóstoles. Este acontecimiento representa para los creyentes el cumplimiento de la promesa divina y reafirma el papel de Jesús como salvador de la humanidad, abriendo el camino hacia la vida eterna y la redención de los pecados.

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Es, en esencia, una jornada de profunda alegría, esperanza y renovación espiritual para toda la comunidad cristiana.

¿Por qué comemos huevos de chocolate?

Más allá del recogimiento espiritual, la Pascua está íntimamente ligada a una costumbre gastronómica que disfrutan especialmente los más chicos: el intercambio y consumo de huevos de chocolate. Pero, ¿de dónde proviene esta arraigada tradición?

Lejos de ser un invento comercial moderno, su origen se remonta a antiguas culturas pre-cristianas (como la egipcia y la hindú), donde el huevo era un símbolo universal de fertilidad, esperanza y el inicio de un nuevo ciclo vital con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

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La adaptación de la tradición: