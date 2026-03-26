La dura historia de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que hoy recibirá la eutanasia Su muerte asistida será este jueves, en España, tras un profundo debate social y legal. Tiene 25 años y padece un diagnóstico irreversible. Qué le ocurrió en 2022 cuando su vida cambió por completo

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, recibirá este jueves la eutanasia tras 20 meses de lucha judicial contra su padre, que no está de acuerdo con su decisión.

En estos dos años, Castillo Ramos pasó por todas las instancias para conseguir su pedido. La joven padece una paraplejia irreversible y, frente a ese diagnóstico, en 2024 tomó la decisión de solicitar la muerte asistida, un pedido que abrió un profundo debate social y legal.

Quién es Noelia

Su cuenta de Facebook no registra actividad desde el 2015, cuando tenía entre 14 y 15 años. En sus últimas publicaciones, se la puede ver sonriente. En sus redes no compartió su proceso.

Noelia Castillo Ramos en su última foto de Facebook, en 2015.

Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. A raíz del impacto, sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos.

Frente a la depresión y a los dolores por la lesión medular, Noelia decidió pedir la muerte asistida. En una primera etapa, la solicitud de la joven fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideraron que cumplía con todos los requisitos exigidos.

Sin embargo, desde el inicio, su padre –con el respaldo de la organización Abogados Cristianos– se manifestó en contra de la decisión y presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento. A partir de allí, se desencadenó una extensa cadena de resoluciones judiciales que terminaron demorando la eutanasia durante casi dos años.

Luego, la Justicia de Cataluña avaló su decisión, y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.

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Noelia Castillo Ramos en la actualidad, en silla de ruedas.

Con el paso de los meses, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por la familia al no detectar una vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin margen nuevas apelaciones dentro del país.

Pero el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Esa presentación también fue rechazada en marzo de 2026, lo que despejó de manera definitiva el camino para que Noelia pueda acceder al recurso.