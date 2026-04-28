El cielo de Buenos Aires y Uruguay se iluminó por la caída de un bólido Pasadas las 22:50 de este lunes, miles de vecinos de ambas orillas fueron testigos de un fenómeno astronómico inusual. Una intensa bola de fuego cruzó el cielo nocturno, generando un fuerte destello durante varios segundos. Qué es y por qué se produce.

El firmamento sobre el Río de la Plata ofreció un espectáculo inesperado y deslumbrante. Este lunes por la noche, las redes sociales estallaron con reportes y videos de cientos de vecinos, tanto de Buenos Aires como de diversas zonas de Uruguay, que observaron atónitos una luz intensísima cruzando el cielo.

El fenómeno se registró pasadas las 22:50 horas. Durante unos breves pero espectaculares segundos, la noche pareció hacerse de día. La sorpresa se apoderó rápidamente de quienes lograron captar el momento exacto en que la brillante estela cruzaba el espacio aéreo, lo que despertó rápidamente la curiosidad general sobre el origen de esa misteriosa luz.

¿Qué es exactamente un bólido?

Para llevar tranquilidad y aportar conocimiento científico, los especialistas explicaron rápidamente el fenómeno: se trató de la caída de un bólido.

En términos de la astronomía, un bólido es, sencillamente, un meteoro extremadamente brillante. Se caracteriza visualmente por asemejarse a una verdadera “bola de fuego” que surca el cielo a gran velocidad, dejando a su paso una estela o huella luminosa muy marcada y persistente.

Este destello tan espectacular se produce por la extrema fricción. El fenómeno ocurre cuando un fragmento de material rocoso o metálico del espacio, conocido como meteoroide, ingresa a la atmósfera terrestre. Al chocar contra los gases de nuestra atmósfera a velocidades supersónicas, el material se calienta hasta la incandescencia y termina desintegrándose. Esa liberación de energía es lo que genera el imponente flash de luz que dejó boquiabiertos a los rioplatenses y que convirtió a este lunes por la noche en una jornada astronómica para el recuerdo.