Día Internacional del Libro: por qué se celebra hoy, 23 de abril, y cuál es su origen La UNESCO estableció esta fecha para fomentar la lectura, la industria editorial y proteger la propiedad intelectual. El día rinde homenaje a tres pilares de la literatura universal que "coincidieron" en su fallecimiento: Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. La Argentina, además, tiene su propia celebración en junio.

Cada 23 de abril, el mundo se une para celebrar el Día Internacional del Libro, una fecha muy especial dedicada a todas aquellas personas que encuentran en la lectura una puerta hacia mundos desconocidos, culturas fascinantes e historias inolvidables.

Si bien la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) comenzó a promover la celebración de este día en 1988, fue recién en el año 1995, durante su Conferencia General, que se oficializó el 23 de abril como la fecha inamovible en el calendario mundial.

El porqué de la fecha: un homenaje a tres gigantes

El objetivo central de la UNESCO al crear esta efeméride fue claro: fomentar el hábito de la lectura, impulsar la industria editorial y garantizar la protección de la propiedad intelectual a través de los derechos de autor.

Sin embargo, la elección específica del 23 de abril no fue al azar. La fecha rinde homenaje al fallecimiento de tres escritores fundamentales que transformaron para siempre la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Como curiosidad histórica, es importante aclarar un detalle sobre esta “coincidencia”: tanto Garcilaso de la Vega como Shakespeare fallecieron un 23 de abril (este último según el calendario juliano, vigente en Inglaterra en esa época). Por su parte, Miguel de Cervantes Saavedra falleció en realidad el 22 de abril, pero fue enterrado al día siguiente, fecha que quedó registrada en su partida de defunción.

En el marco de esta gran celebración mundial, se volvió una tradición anual que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abra sus puertas durante esta misma semana. Este megaevento cultural reúne en un solo lugar a escritores, lectores, editores y referentes de la industria con el propósito de disfrutar y celebrar el mundo de los libros.

El Día del Libro en Argentina: una fecha propia

Aunque nuestro país se suma con entusiasmo a los festejos internacionales de hoy, la Argentina cuenta con su propia fecha exclusiva en el calendario nacional: el 15 de junio.

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El origen de la celebración local se remonta al 15 de junio de 1908, día en que se entregaron los premios de un prestigioso concurso literario organizado en aquel entonces por el Consejo Nacional de Mujeres, marcando un hito fundacional para las letras en nuestro territorio.