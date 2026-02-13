El “Día del Infiel”: por qué el 13 de febrero es la fecha elegida para celebrar a los amantes Conocida como "Mistress Day" en Estados Unidos, esta festividad ganó terreno como la contracara de San Valentín. Las excusas más usadas y los regalos preferidos para la "trampa".

Si febrero es el mes del amor, las estadísticas indican que también lo es de la traición. Este viernes 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Infiel (o Día del Amante), una fecha que reivindica a los “terceros en discordia” exactamente 24 horas antes del festejo oficial de San Valentín.

El origen de esta curiosa efeméride se encuentra en Estados Unidos, donde se la bautizó como Mistress Day. La iniciativa fue impulsada por un conocido portal de citas en internet diseñado específicamente para personas casadas que buscan una aventura. Según los datos de estas plataformas, el 13 de febrero es el día del año con mayor actividad y tráfico de usuarios: la logística manda celebrar con el amante un día antes, para reservar el 14 a la pareja oficial sin levantar sospechas.

Por qué se es infiel: las excusas de ellos y ellas

Más allá de la fecha, los expertos señalan que las razones detrás de la infidelidad suelen estar relacionadas con inseguridades personales, vacíos emocionales, exceso de responsabilidades o simple venganza.

A la hora de justificar la ausencia el 13 de febrero, las excusas varían según el género:

