Una mujer denunció que su hija fue mordida por un joven “therian” El hecho ocurrió en plena plaza céntrica de la localidad cordobesa. La víctima, de 14 años, sufrió una herida en el tobillo tras ser atacada por un integrante de esta subcultura que asegura haber estado en un "estado de shift".

Un episodio tan insólito como violento se viralizó en la localidad de Jesús María, ubicada a 180 kilómetros de la capital de Córdoba. Una mujer denunció en las últimas horas que su hija de 14 años fue atacada y mordida por un joven perteneciente a la comunidad “therian”, un grupo de personas que se autoperciben como animales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el ataque se produjo en la zona céntrica de la ciudad, mientras se desarrollaba un encuentro de integrantes de esta subcultura. Sus adeptos se identifican con especies como perros, gatos, zorros y lobos; suelen utilizar máscaras realistas y, en ocasiones, se desplazan en cuatro patas imitando el andar de los cuadrúpedos.

El momento del ataque

La madre de la víctima relató que caminaba junto a la adolescente por una plaza céntrica cuando uno de los jóvenes se abalanzó sobre ella. Sin mediar palabra ni provocación previa, el agresor la mordió en el tobillo, provocándole una herida que requirió atención.

¿Qué es el estado de “shift”?

Testigos presenciales del hecho aseguraron que el atacante se encontraba en un estado denominado “shift” (cambio). Dentro de la comunidad therian, este término describe un momento en el que la persona experimenta un comportamiento psicológico y sensorial más cercano al del animal con el que se identifica que al de un ser humano, lo que habría desencadenado la reacción instintiva de morder.

El caso ha generado un fuerte debate en la comunidad local sobre los límites de estas expresiones urbanas y la seguridad en los espacios públicos.