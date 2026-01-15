Llega la primera “Luna Roja” del año: cuándo será el eclipse total y dónde podrá verse El evento estelar tendrá lugar en la madrugada del próximo martes 3 de marzo. Durante más de 80 minutos, el satélite natural se teñirá de un color rojizo intenso. Los especialistas confirmaron que el espectáculo será visible a simple vista desde la Argentina.

El calendario astronómico de 2026 tiene reservada una cita imperdible para los aficionados a la observación del cielo. En la madrugada del próximo martes 3 de marzo se producirá el primer eclipse lunar total del año, un fenómeno conocido popularmente como “Luna Roja” o “Luna de Sangre”, que promete ser uno de los espectáculos más impactantes de la temporada.

Según las estimaciones astronómicas, la fase de totalidad —momento en que el satélite queda completamente inmerso en la sombra de la Tierra— tendrá una duración aproximada de entre 80 y 82 minutos. Durante ese lapso, la Luna abandonará su brillo habitual para adoptar una intensa tonalidad rojo-anaranjada, producto de la filtración de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

Visibilidad en la región

La buena noticia para los observadores locales es que el fenómeno será visible desde gran parte del continente americano. En la Argentina, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y el cielo se mantenga despejado, el eclipse podrá observarse en su totalidad sin necesidad de utilizar protección visual especial, a diferencia de los eclipses solares.

De acuerdo con datos del sitio especializado Time and Date, se estima que unos 2.500 millones de personas alrededor del mundo estarán en posición de disfrutar de la fase total, mientras que más de 176 millones podrán ser testigos del ciclo completo del eclipse.

La explicación científica

Este tipo de eventos ocurre únicamente cuando hay Luna llena y se produce una alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Tal como explica la NASA, al interponerse nuestro planeta entre el astro rey y el satélite, se genera un cono de sombra.

El característico color rojizo responde a un efecto atmosférico: mientras que la luz azul se dispersa, las longitudes de onda rojas logran atravesar la atmósfera de la Tierra y se proyectan sobre la superficie lunar. Los expertos señalan, además, que la intensidad del color puede variar según la cantidad de polvo o nubosidad presente en la atmósfera terrestre al momento del eclipse.