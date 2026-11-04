El desgarrador descargo de Flor de la V tras la agresión a trabajadoras sexuales trans en Palermo La conductora repudió los hechos de violencia ocurridos en los Bosques de Palermo y advirtió sobre la creciente intolerancia hacia el colectivo. En paralelo, la Justicia porteña inició una investigación de oficio por los incidentes que dejaron a un adolescente herido.

Flor de la V alzó la voz para repudiar el brutal ataque transfóbico perpetrado contra un grupo de trabajadoras sexuales trans en la zona de los Bosques de Palermo. La conductora y actriz expresó su profunda indignación y dolor tanto en su programa de televisión como a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde reflexionó sobre la gravedad de los crímenes de odio en la actualidad.

“Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época”, confesó la artista. En su mensaje, condenó la creciente ola de intolerancia hacia el colectivo travesti-trans y apuntó contra la falta de empatía: “Lo que sucedió con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”.

Asimismo, Flor de la V hizo un fuerte llamado a la reflexión social y exigió igualdad y respeto. “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, amigos, mamá, papá, hermanos, y tienen el derecho a vivir con dignidad”, remarcó. En el cierre de su descargo, pidió no invisibilizar estos actos: “No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores. Justicia por mis compañeras”.

En el ámbito judicial, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) confirmó el inicio de una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido. Según trascendió, el expediente se abrió tras reportarse la lesión de un adolescente de 14 años en medio de los incidentes, quien debió recibir atención médica en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.