Momento tenso en la Noche de Mirtha: el cruce entre Bazán y Mondino por la pelea de Milei con España El periodista y la canciller no lograron ponerse de acuerdo en la mesa de la diva. Para Bazán, Milei no puede perder el foco de quién es, mientras que la funcionaría apoyó su accionar

La Noche de Mirtha tuvo un momento caliente cuando la canciller Diana Mondino y el periodista Osvaldo Bazán discutieron con relación a la pelea de Javier Milei con España.

El presidente argentino y su par español, Pedro Sánchez, iniciaron un tenso intercambio que terminó en una pelea diplomática que cruzó el océano. En La Noche de Mirtha, la canciller Diana Mondino fue firme y aseguró que todo volverá a la normalidad, según publicó El Trece.

“Absolutamente estoy segura de que todo volverá a la normalidad. Es sorprendente porque no se suele asociar un estado a una persona, no es habitual. Tenemos una relación histórica con España y esto es una tormenta adentro de un vaso de agua. El comentario que se hizo fue críptico”, indicó Mondino.

Bazán salió a dar su punto de vista, muy distinto al de la funcionaria: “No es críptico. El Presidente debe entender que siempre es presidente. Si va a España no va solo, lleva en el hombro a 45 millones de argentinos”.

“Sí, absolutamente, por eso transmite las ideas de que hay que tener confianza y de que hay un barco que parte hacia la libertad”, contestó Mondino.

Bazán puso el foco en que, si bien no era una visita oficial, no dejaba de ser el Presidente en otro país: “Milei no quiso saludar a Sánchez. Si yo voy a la casa de mi tía, voy y saludo a mi tía. Él también hizo las cosas mal, pero si te ofendés o ponés a la misma altura eso también está mal”.

“Por eso no hicimos declaraciones similares. Javier Milei mantiene sus planes y estamos trabajando con la mayor educación y cortesía”, informó la canciller, y Osvaldo Bazán volvió a ser contundente en su opinión: “El Presidente siempre es presidente”.