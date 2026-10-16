Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, a los 58 años El periodista falleció esta madrugada tras sufrir una repentina descompensación en su casa del barrio porteño de Versalles. Había ingresado a la señal de noticias en 1995 y era una de las figuras más queridas de la televisión.

El reconocido meteorólogo y periodista de la señal TN, Fernando Confessore, falleció esta madrugada a los 58 años a causa de una descompensación repentina en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Versalles.

De acuerdo con la información policial a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el trágico episodio ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana en su vivienda situada sobre la calle La Huella. Efectivos policiales y personal del SAME acudieron de urgencia al lugar tras recibir el llamado de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien alertó que el periodista se había desvanecido de forma imprevista en la cocina. Pese a que los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, los esfuerzos resultaron sin éxito.

El encargado de confirmar la triste noticia y despedirlo al aire fue su compañero Mario Massaccesi. “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el conductor visiblemente conmovido.

Además de destacar su labor profesional informando sobre el clima y las alertas durante las tardes, Massaccesi le rindió homenaje recordando su enorme calidad humana: “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.