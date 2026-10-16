Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez: declararán cinco testigos clave este viernes El Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 29 retoma el proceso judicial contra el músico, acusado por el crimen de Cristian Díaz. La audiencia comenzará a las 11:30 luego de que los jueces rechazaran el pedido de nulidad de las pericias presentado por la defensa.

El juicio que investiga al músico Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz retomará su curso este viernes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. En esta nueva jornada, la causa avanzará con la declaración de cinco testigos fundamentales.

Según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado representante de la familia de la víctima, Fernando Burlando, las declaraciones estarán a cargo de cuatro personas bajo figura de identidad reservada y una perito, quienes aportarán sus testimonios para esclarecer los hechos.

La audiencia está programada para comenzar a las 11:30 horas y llega tras una resolución clave por parte de los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Los magistrados decidieron desestimar el pedido de nulidad sobre la pericia interdisciplinaria, recurso que había sido impulsado por la defensa del cantante, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Los letrados defensores habían denunciado que los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) elaboraron el dictamen con anticipación, motivo por el cual también habían solicitado la recusación de los forenses, un planteo que el tribunal rechazó de plano.

Disidencias en las pericias psiquiátricas

La controversia central del proceso judicial gira en torno a la salud mental de Álvarez. Si bien el informe oficial elaborado por el CMF “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, los peritos de parte, Enrique Gallego y Rafael Herrera Milano, firmaron el documento en disconformidad. En su evaluación, señalaron que al momento de realizar el análisis “el peritado no se encontraba lúcido”.

Ante el rechazo de la nulidad, los abogados defensores presentaron un pedido subsidiario para que se cite a declarar a Herrera Milano y Gallego. Además, requirieron la convocatoria de “los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” del artista.

El documento presentado por la defensa también solicita que “se convoque a los profesionales intervinientes de la Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”.