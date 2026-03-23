Murió la “abuela Lalala”, la mujer que se hizo viral durante los festejos del Mundial 2022 Cristina Mariscotti, la jubilada que se había convertido en símbolo de la hinchada argentina tras un video bailando en la calle, sufrió una descompensación a principios de mes y falleció. Tenía 79 años

Este domingo por la noche se conoció el fallecimiento de Cristina Mariscotti, la mujer que se hizo viral en el Mundial Qatar 2022 como “Abuela Lalala”, por el cantito que inspiró durante los festejos callejeros en Liniers (Buenos Aires) cada vez que la selección argentina anotaba un gol. Su fama fue exponencial tras la victoria final. Según informó su familia, murió a principios de marzo. Tenía 79 años.

De acuerdo a lo publicado por Liniers Cosas de Barrio, la jubilada que supo conquistar los corazones de todos los hinchas sufrió una insuficiencia cardíaca y murió días después en el hospital Santojanni.

La historia de Cristina cambió para siempre en diciembre de 2022. En la esquina de Caaguazú y Andalgalá, un grupo de jóvenes comenzó a cantarle “¡Abuela, lalalalalá!” (al ritmo de Go West) cada vez que salía a festejar los triunfos de la Selección.

El video se volvió viral, traspasó fronteras y convirtió su casa en un punto de referencia que incluso figura en Google Maps.

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Nacida en Almagro en 1946, se mudó a Liniers a los 2 años. Era hincha de Boca Juniors, devota de la parroquia San Enrique y una apasionada de la radio, participando activamente en talleres culturales del barrio. Futbolera, confesaba que no miraba los partidos por cábala y que su gran sueño era que un mensaje suyo le llegara a Lionel Messi.

El destino quiso que la consagración argentina en Qatar coincidiera con el 150° aniversario de Liniers, uniendo sus dos grandes amores. Sin embargo, su último tramo de vida no fue sencillo: en julio de 2024 sufrió un violento robo en su domicilio que afectó su salud. Finalmente, tras ser internada en el hospital Santojanni, falleció rodeada del afecto de sus hermanas y sobrinos.

A pocos días de que comience el Mundial 2026, el eco del “Abuela lalala” seguramente volverá a sonar en las calles de Liniers. Esta vez, el canto no será solo un festejo, sino un homenaje a la mujer que enseñó que la alegría del fútbol no tiene edad.