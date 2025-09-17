Por qué este 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en Argentina Se conmemora en honor a José Manuel Estrada, destacado educador, escritor y orador argentino, cuya vida estuvo dedicada a la enseñanza, la formación cívica y la promoción de valores educativos.

En Argentina, cada17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor. Esta fecha se eligió en honor a José Manuel Estrada, un destacado escritor, orador y profesor nacido en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y fallecido en Paraguay el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años.

Estrada, representante del pensamiento católico, escribió numerosas obras sobre educación, historia y política argentina, entre las que se destacan El catolicismo y la democracia (1862) y Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII (1865).

Además, fue diputado nacional por la Unión Católica, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y titular de la cátedra de Instrucción Cívica en esa institución. Su pasión por la enseñanza llamó incluso la atención de Domingo Faustino Sarmiento, quien elogió sus clases de Historia Argentina en la Escuela Normal de Profesores.

Entre sus frases más recordadas se encuentra: “Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”.

Tras una vida dedicada a la educación, Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894. Por disposición presidencial, su velorio se realizó en la Catedral Metropolitana con honores de un general de división, y sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.