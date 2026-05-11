Se reveló la identidad del “paciente cero” en el crucero Hondius Es un biólogo y ornitólogo neerlandés de 70 años que viajaba con su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69

En las últimas horas se reveló la identidad del paciente cero del brote de hantavirus que se registró en el crucero MV Hondius donde ya hubo tres muertos y varios contagios. El pasajero fue identificado como Leo Schilperoord de 70 años oriundo de Países Bajos. El hombre viajaba con su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman, de 69.

Las dos personas realizaban un recorrido de cinco meses por Sudamérica y, de acuerdo a las primeras hipótesis, el virus lo contrajo en una observación de aves carroñeras en un basural municipal de Ushuaia el pasado 6 de abril, cinco días después de la salida del crucero desde Tierra del Fuego a Cabo Verde.

Schilperood sufrió de fiebre alta, cefalea, dolor abdominal y diarrea. Su cuadro se agravó cada vez más hasta que, el 11 de abril, murió a bordo de la embarcación.

El cuerpo estuvo dos semanas en el buque hasta el 24 de abril, día que desembarcaron en la isla Santa Elena. Por su parte su mujer, Mirjam también abandonó el crucero, e inmediatamente comenzó a presentar síntomas similares a los del hombre. Fue trasladada de urgencia a un hospital en Johannesburgo, Sudáfrica, donde murió poco después de llegar el 26 del mismo mes.

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La pareja residía en una localidad de 3000 habitantes llamada Haulerwijk, ubicada al norte de Países Bajos. Eran muy reconocidos en la comunidad de observadores de aves.