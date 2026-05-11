Hot Sale 2026: cómo evitar estafas y encontrar los mejores productos La Cámara Argentina de Comercio Electrónico compartió varios consejos para detectar tanto buenas oportunidades como también comprar sin errores y no caer en fraudes

A partir de este lunes 11 de mayo hasta el miércoles 13, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) llevará adelante una nueva edición de Hot Sale, uno de los eventos de eCommerce más importantes del territorio nacional. En la previa, la misma Cámara compartió consejos para evitar caer en estafas y encontrar los mejores productos.

Este evento reunirá a cientos de marcas con promociones especiales, descuentos exclusivos y opciones de financiación en múltiples categorías. Con millones de usuarios listos para comprar, planificar y decidir, será clave no perder oportunidades para llevar adelante compras inteligentes.

En su informe, Cace resumió las claves para compras efectivas y oportunas. El usuario deberá registrarse en el sitio web oficial de Hot Sale para estar entre los primeros en recibir novedades.

Luego, deberá seguir las cuentas oficiales de Hot Sale en Tik Tok (@hotsalearg), Instagram (@hotsalearg), X (HotsaleArg) y Facebook (Hot Sale Argentina) para estar al tanto de las últimas novedades y ofertas del evento.

Los internautas tendrán que verificar qué medios de pago ofrecen facilidades de financiación, como opciones de pago en cuotas con y sin interés.

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Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio web oficial de Hot Sale (www.hotsale.com.ar).

“En caso de encontrar un producto de interés, comprarlo en el momento. Si se decide volver más tarde, muy probablemente ya se haya vendido. Las ofertas, en muchos casos, tienen un stock limitado”, informaron.

Por su parte, aclararon que el usuario arme una lista previa para ayudar a evitar compras impulsivas y aprovechar mejor los descuentos.

Durante la compra, fijarse antes de pagar: revisar costos y tiempos de envío antes de pagar puede evitar sorpresas y demoras. Estas opciones pueden variar dependiendo del producto que se compre y de la zona geográfica en la que se encuentre el comprador.

“Si se elige un medio de pago en efectivo para abonar la compra, realizarlo cuanto antes para que el envío no se demore. Para hacer un correcto seguimiento, es importante anotar el número de pedido y el código de seguimiento de envío al momento de cerrar una compra, para poder rastrear el paquete”, comunicaron desde la Cámara.

Además, comentaron que se deberá verificar las políticas de cambios y devoluciones de cada tienda para conocer las opciones posibles en el caso de no estar conforme con el producto. “De tener algún inconveniente en la compra, comunicarse directamente con la empresa en cuestión para que los ayude a resolverlo”, informaron.

Para evitar fraudes, ingresar siempre a las tiendas desde la web oficial del Hot Sale. Esto asegura a los compradores que no sea una página falsa.

Antes de pagar, se deberá verificar que la página sea segura: debe tener “https” y el ícono de candado amarillo en la parte inferior derecha del navegador al momento de realizar el pago. Esto confirma que el sitio web que se está visitando es seguro. Es importante verificar la reputación del sitio y vendedor.

“Datos claros: hay que mirar la información de contacto, ya que si esta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable. Los datos claros serían: dirección física, teléfono, CUIT, razón social, así como también las políticas del sitio: cambios, devoluciones y envíos”.

Por otro lado, manifestaron: “En principio, una excelente práctica es verificar que la URL sea correcta, escribiéndola directamente en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos. Por otro lado, a la hora de comprar, compartir solo los datos necesarios: si un sitio pide información innecesaria, es mejor desconfiar”.

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Por último, aclararon que es importante llevar un registro escrito de las compras. De esta forma, se conserva la información que el establecimiento envía acerca del pedido, así como el nombre, datos del negocio y los términos legales. Como precaución, se recomienda conservar esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

Por último, la Cámara explicó cómo hacer un reclamo en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Si hay problemas con la compra, los usuarios pueden reclamar y están protegidos por la normativa vigente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Para realizar un reclamo, es necesario contar con la documentación disponible vinculada al bien o servicio adquirido, como factura o ticket de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto u orden de servicio, ya que estos datos serán útiles durante la audiencia de conciliación.

“Los reclamos pueden gestionarse a través de la web oficial de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en argentina.gob.ar, por teléfono al 0800-666-1518 o por correo electrónico a consultas@consumidor.gob.ar, de lunes a viernes de 9 a 18 hs”, cerraron.