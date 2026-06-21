Solsticio de invierno: llega la temporada más fría del año El fenómeno ocurrió a las 05:24 de la madrugada de este domingo 21 de junio, marcando el inicio formal del invierno en la Argentina y la jornada con menos horas de luz solar. La estación se extenderá hasta el 22 de septiembre.

La estación más gélida del calendario ya es una realidad. El invierno astronómico comenzó de manera oficial en la Argentina este domingo 21 de junio con la llegada del solsticio, un evento que se registró exactamente a las 05:24 de la madrugada (hora oficial), de acuerdo con los datos brindados por el Servicio de Hidrografía Naval.

Este fenómeno astronómico marca el momento exacto en el que el hemisferio sur alcanza su mayor inclinación alejándose del Sol. Como consecuencia directa de este movimiento, hoy se vive la jornada con menos horas de luz de todo el año y, por consiguiente, la noche más larga.

A partir de este punto de inflexión, los días comenzarán a extenderse lenta y progresivamente, sumando minutos de luz solar a medida que nos acerquemos a la próxima estación. Sin embargo, este evento señala el inicio formal de la temporada más fría y explica el descenso sostenido de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.