Día del Padre: la historia de por qué se celebra el tercer domingo de junio en la Argentina El origen de esta festividad internacional se remonta a principios del siglo XX y nació gracias al impulso de una mujer que buscó homenajear a su padre, un veterano de guerra que crio solo a sus seis hijos.

Cada tercer domingo de junio, las familias de la Argentina y de gran parte del mundo se reúnen para celebrar el Día del Padre. Aunque en la actualidad esta fecha parece una costumbre totalmente arraigada en el calendario, su origen esconde una profunda historia familiar que buscó reconocer el esfuerzo y el papel fundamental de los padres en la crianza de sus hijos.

Para entender el inicio de esta tradición hay que remontarse a principios del siglo XX en los Estados Unidos. La celebración nació gracias a la iniciativa de Sonora Smart Dodd, una mujer que sintió la necesidad de homenajear a su padre, William Jackson Smart. Se trataba de un veterano de la guerra civil estadounidense que, tras enviudar, se hizo cargo en absoluta soledad de la crianza de sus seis hijos.

El motivo detrás del tercer domingo de junio

Inspirada por el creciente éxito y la popularidad que había alcanzado el Día de la Madre, Dodd impulsó la creación de una jornada especial dedicada a destacar la figura paterna.

La elección del mes de junio no fue casualidad, sino que estuvo directamente relacionada con el mes de nacimiento de su padre. Si bien en un principio la idea original era celebrar el homenaje el día 5 de junio, los organizadores requirieron más tiempo para preparar los eventos conmemorativos, por lo que la celebración terminó trasladándose al tercer domingo del mes.

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La primera celebración oficial tuvo lugar el 19 de junio de 1910 en la ciudad de Spokane, estado de Washington. Con el paso de las décadas, la emotiva propuesta fue ganando cada vez más popularidad en todo el territorio norteamericano, hasta que en 1972 el presidente Richard Nixon firmó una ley que estableció de manera definitiva el tercer domingo de junio como el Día del Padre en ese país.

Un festejo compartido a nivel global

La tradición impulsada por Sonora Smart Dodd cruzó las fronteras y fue adoptada por numerosos países, que decidieron conservar tanto el mes como el día de la semana para facilitar el encuentro y las reuniones familiares durante la jornada de descanso.

Además de Estados Unidos y la Argentina, la festividad se celebra este mismo día en países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Venezuela, Canadá, Reino Unido, Francia y Japón.

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Sin embargo, el calendario mundial no es unánime. En naciones como España, por ejemplo, el Día del Padre se celebra todos los 19 de marzo, coincidiendo con el día de San José, considerado el padre de Jesús según la tradición de la religión cristiana.