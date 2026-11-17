Tras su histórica visita, la imagen positiva del papa León XIV en la Argentina rozó el 90% Un estudio nacional elaborado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló que la valoración del Sumo Pontífice trepó casi 20 puntos en los últimos dos meses. Sus contundentes mensajes sobre la economía y la democracia obtuvieron un masivo respaldo.

El multitudinario paso del papa León XIV por la Argentina no solo dejó una profunda huella espiritual y política, sino que también impulsó drásticamente su popularidad en el país. Según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados tras la finalización de la gira apostólica, la imagen positiva del Sumo Pontífice trepó al 88,2%, registrando un impactante crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en apenas dos meses.

El relevamiento, llevado a cabo entre el 11 y el 13 de noviembre sobre una base de 1.200 casos, evidenció un marcado “efecto papal” en la opinión pública. La valoración favorable del jefe de la Iglesia Católica saltó del 68,5% obtenido en la medición de septiembre, al contundente 88,2% actual. En la vereda opuesta, la imagen negativa de León XIV quedó reducida a un marginal 3,8%, mientras que un 2,8% de los consultados manifestó no conocerlo y un 5,2% optó por no evaluarlo.

Respaldo a los mensajes papales

Más allá de la figura del Papa, el estudio midió la penetración y el nivel de acuerdo social con los discursos que León XIV brindó durante sus homilías y encuentros en el país. El impacto de sus palabras fue rotundo. El 91,1% de los argentinos consultados coincidió con la máxima papal que sostiene que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, frente a un magro 5,9% que expresó su desacuerdo.

En la misma línea, sus reflexiones sobre la convivencia cívica encontraron un terreno fértil: el 95,1% respaldó la idea de que “la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar” (contra apenas un 2,7% de rechazo). A su vez, una afirmación más vinculada a la doctrina social de la Iglesia generó consenso mayoritario: el 69,8% se mostró de acuerdo con que el derecho a la propiedad privada reviste una “hipoteca social”, en referencia al destino universal de los bienes.

Finalmente, el informe de Zuban Córdoba y Asociados —realizado de manera 100% online y con un margen de error del 2,53%— destacó un aplastante 97,2% de acuerdo ciudadano frente a las declaraciones papales orientadas a la necesidad de fortalecer la confianza cívica en las instituciones institucionales, consolidando el fuerte peso político y moral que dejó la visita de León XIV en el escenario nacional.