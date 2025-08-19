Travel Sale 2025: descuentos, cuotas sin interés y todo lo que hay que saber Del 25 al 31 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale, la feria online organizada por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) que reúne a decenas de agencias de viajes de todo el país con el objetivo de ofrecer ofertas especiales y financiación en cuotas sin interés.

El evento, que este año celebra su décimo aniversario, se consolidó como una de las principales acciones promocionales del turismo nacional e internacional. En su edición 2024 participaron más de 60 agencias con más de 4.000 productos, alcanzando más de un millón de visitas en su web oficial.

Claves para aprovechar el Travel Sale 2025

Revisar medios de pago : confirmar límites y vencimientos de tarjetas de crédito antes del evento.

Activar alertas : registrarse en www.travelsale.com.ar y seguir redes sociales para recibir notificaciones en tiempo real.

Definir prioridades : listar vuelos, alojamiento, seguros y presupuesto antes de buscar ofertas. MIRA TAMBIÉN La empanada tucumana, entre las mejores del mundo

Seguir canales oficiales : consultar el sitio y las redes de agencias participantes para conocer promociones exclusivas.

Ser flexible: ajustar fechas y destinos aumenta las chances de conseguir mejores precios.

Según explicaron desde Facve (Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes), las cuotas sin interés son un incentivo clave para concretar reservas, ya que permiten distribuir los gastos de los viajes en pagos mensuales sin costos adicionales.

MIRA TAMBIÉN Los misterios sin resolver de San Martín: 4 secretos que se llevó a la tumba

Andrés Deyá, presidente de Faevyt, destacó que el Travel Sale “no solo impulsa al sector turístico, sino que acerca oportunidades reales a los viajeros, incluso en temporada baja”. En la misma línea, Martín Romano, vocero del evento, subrayó que cada año crece la participación de agencias, destinos y viajeros, lo que consolida a esta acción como “una herramienta central para planificar viajes con confianza y buenos precios”.