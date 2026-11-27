WhatsApp suma stickers con audio: cómo crearlos y enviarlos La plataforma comenzó a habilitar una herramienta que permite incorporar sonidos a los stickers. La actualización llegará de manera gradual y todavía no está disponible para todos los usuarios.

WhatsApp empezó a habilitar una función que cambiará la forma de uso de los stickers en los diferentes chats. La aplicación de mensajería agregó la característica de ponerle sonido a las imágenes, tanto estáticas como animadas, y reproducirlo con solo tocarlas. Se podrá incluir grabaciones de voz, archivos de audio y efectos de sonido. Además, esta nueva función ofrece la chance de conservar el sonido original de un video

La nueva función de Whatsapp ya está integrada dentro de la aplicación y no hace falta recurrir a enlaces externos o programas por fuera de la app como Sticker.ly o StikSound. La característica aún no está disponible en todo el mundo y se irá agregando de forma gradual.

Los stickers creados a partir de imágenes estáticas podrán contener hasta diez segundos de audio mientras que, los videos tendrán una duración máxima de cinco segundos.

La reproducción de los mismos están desactivadas de manera predeterminada. Los stickers que incorporen audio tendrán la identificación de un pequeño ícono de altavoz silenciado sobre la imagen. Para escuchar el sonido, el usuario deberá tocar dicho botón.

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La recepción de estos archivos también estará disponible para quienes todavía no tengan acceso a la herramienta de creación. Estos usuarios podrán escucharlos, guardarlos entre sus favoritos y reenviarlos a otros contactos.

Por el momento, WhatsApp comenzó a distribuir la función entre los participantes de su programa de pruebas. La herramienta apareció en la versión beta 2.26.47.1 para Android y en la 26.46.10.70 para iPhone, distribuida a través de TestFlight.

Cómo crear los stickers con audios

La creación se realiza desde el editor de stickers de la aplicación.

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Abrir WhatsApp e ingresar en cualquier chat, tanto individual como grupal. Presional el ícono de emojis. Ingresar en la sección de stickers y seleccionar la opción “Crear Sticker”. Elegir una foto o video de la galería. Buscar el ícono de ondas de sonido que se sitúa junto al editor. Seleccionar la opción “grabar una voz” o “incorporar un archivo de audio” guardado en el celular. Recortar el audio y elegir el fragmento de la imagen. La aplicación da la posibilidad de escuchar la vista previa. Luego, presionar “enviar” para compartir el sticker.