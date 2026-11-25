Seis años sin Maradona: un juicio que llegó a su fin y un veredicto que se hace esperar Este miércoles se cumple un nuevo aniversario de la muerte del astro argentino, con una concentración convocada para las 18 en el Obelisco en reclamo de justicia. Tras un extenso debate con más de 70 testigos, el tribunal dará a conocer la sentencia contra seis profesionales de la salud el próximo 22 de diciembre.

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, fallecido en 2020 en el barrio privado San Andrés de Tigre. En el marco de un nuevo aniversario, a las 18:00 se realizará una concentración en el Obelisco para reclamar justicia por el ídolo popular, mientras el país aguarda el veredicto que se conocerá el próximo 22 de diciembre.

El recuerdo del campeón mundial permanece intacto en la memoria colectiva, reflejado en sus goles, sus gambetas y una personalidad irrepetible que el periodista Ernesto Cherquis Bialo sintetizó al señalar que existieron, al menos, “ocho o nueve Maradonas”: el futbolista, el padre e hijo, la celebridad, el amigo, el afectivo y el sublime, el abyecto y el fenomenal, el de las frases inolvidables y aquel cuyas expresiones es mejor olvidar.

El juicio y los seis imputados

En el plano judicial, el proceso llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro —integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón— llegó a su instancia final luego de que declararan más de 70 testigos, entre hijas, hermanas, médicos, policías, forenses, amigos y personas que compartieron los últimos días del exfutbolista. El pasado jueves 22 de octubre, los magistrados fijaron la lectura del veredicto para el 22 de diciembre a las 12:00.

Son seis los profesionales de la salud que llegan acusados a esta definición:

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Homicidio simple con dolo eventual: El neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. Aunque el delito prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión, los acusadores solicitaron condenas de entre 8 y 16 años.

El neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. Aunque el delito prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión, los acusadores solicitaron condenas de entre 8 y 16 años. Homicidio culposo: El psicólogo Carlos Díaz —por quien dos querellas pidieron la absolución, lo que generó rispideces dentro de la familia—, el coordinador de Enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón, para quienes se requirieron sentencias menores.

Por su parte, el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto por el tribunal luego de que la Fiscalía y las querellas solicitaran por unanimidad su inocencia, al acreditarse que siempre estuvo a disposición del paciente, quien lo rechazó durante la internación domiciliaria en Benavídez. En paralelo, aún resta el inicio de otro debate por jurados populares que tendrá como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid.

El escándalo del documental que anuló el primer debate

La demora de seis años para alcanzar una sentencia estuvo marcada por un episodio inédito que obligó a retrotraer el proceso a foja cero. Julieta Makintach, entonces titular del TOC 2 de San Isidro, filmó sin autorización un proyecto audiovisual en la sede judicial de Ituzaingó 340, donde recorrió los pasillos, subió escaleras y hasta brindó una entrevista en su despacho.

La maniobra salió a la luz durante el debate, cuando un hombre ingresó con una cámara a la sala de audiencias. Aunque la exmagistrada intentó despegarse afirmando “Esto no es mío”, las partes, los familiares y la prensa tomaron conocimiento del guion y los capítulos del documental titulado Justicia divina. Al comprobarse la falta de imparcialidad, Makintach fue recusada y finalmente destituida en un jury de enjuiciamiento, lo que derivó en la nulidad de aquel juicio y postergó la definición hasta este diciembre.

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