Absolvieron a Aníbal Fernández, Capitanich y todos los imputados en la causa “Fútbol para Todos” El tribunal entendió que la acusación carecía de sustento y no evaluaba adecuadamente la prueba. Con el fallo, quedaron absueltos ex jefes de Gabinete, ex autoridades de la AFA y otros implicados.

El Tribunal Oral Federal 1 decidió este viernes absolver a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto con los otros 12 acusados en la causa por presuntas irregularidades en el programa “Fútbol para Todos”. La resolución se dio luego de que los magistrados declararan por unanimidad la nulidad de la acusación presentada por el fiscal Miguel Ángel Osorio.

Los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg determinaron que “no hubo acusación fiscal válida”, ya que el requerimiento carecía de fundamentos suficientes y no incluía una valoración adecuada de las pruebas. Según el fallo, de acuerdo a lo que publicó Noticias Argentinas, esas falencias impidieron al tribunal evaluar si correspondía o no atribuir responsabilidad penal a cada uno de los implicados.

Con esta decisión quedan favorecidos todos los imputados, entre ellos el ex presidente de la AFA Luis Segura y distintos ex directivos de la asociación y de Futbolistas Argentinos Agremiados. La Fiscalía había pedido penas de hasta tres años de prisión para seis acusados, entre los cuales estaban Fernández, Capitanich y Segura.

La investigación apuntaba a una presunta administración fraudulenta en el manejo de fondos públicos destinados a “Fútbol para Todos” entre 2009 y 2015, período en el que estuvo vigente el acuerdo entre la AFA, presidida entonces por Julio Grondona, y el Estado nacional para la transmisión de los partidos de primera división.

El Tribunal también rechazó el pedido del Ministerio Público de decomisar 456 millones de pesos. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 11 de marzo, y a partir de ese momento el fiscal Osorio tendrá la posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.