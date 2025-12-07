Brutal crimen frente a una comisaría: un policía mató a balazos al primo del joven que había atropellado horas antes El efectivo de la Policía de la Ciudad chocó a un motociclista y se fugó. Al entregarse, fue reconocido por familiares de la víctima, desatándose un enfrentamiento que terminó con el asesinato de un joven de 20 años en medio de una "pueblada".

Un grave y violento episodio sacudió la localidad de Morón este sábado, donde un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a balazos a un joven en las inmediaciones de una comisaría, luego de haber sido enfrentado por la familia de su primo, a quien el oficial había atropellado y abandonado horas antes.

La Secuencia del Conflicto

El hecho se inició durante la mañana en el barrio 20 de Junio. El policía, que circulaba en un Renault Sandero rojo particular, embistió a una motocicleta en la que viajaba un joven conocido como “Pitu”. La víctima sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al Instituto de Haedo.

Según el relato de los familiares, el oficial se dio a la fuga sin prestar asistencia al motociclista accidentado.

La situación dio un giro cerca de las 16:45, cuando el policía decidió presentarse en la Comisaría Morón 4°, con jurisdicción en Gervasio Pavón. Como llegó sin el vehículo siniestrado, el personal de la dependencia le indicó que debía volver con el auto involucrado para realizar los peritajes correspondientes, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, quedaría detenido.

Enfrentamiento y Crimen

El regreso del efectivo a la comisaría coincidió con la presencia de familiares de “Pitu” y vecinos del barrio 20 de Junio, quienes lo reconocieron inmediatamente, desatando una fuerte confrontación.

En medio del tumulto, el policía intentó escapar a bordo del Sandero rojo, pero fue perseguido. Un joven, primo de la víctima del choque, logró patear el vehículo y golpear al oficial. Fue en ese instante que el efectivo sacó su arma y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El chico murió en el acto.

Detención e Indignación de Vecinos

Tras el tiroteo, el oficial volvió a huir, pero fue rápidamente localizado por las cámaras de seguridad municipales y finalmente detenido en Morón Centro.

Mientras tanto, en el lugar del crimen, se desató una “pueblada” de vecinos enardecidos. Testimonios recogidos por TN señalan que el efectivo “Llegó la policía tirando tiros a lo loco” y que estaban “tomando mates y escuchamos el quilombo de la familia que vino a reclamar a la comisaría. Se quejaban de que al pibe lo habían dejado tirado en la calle”. Otro vecino indicó que sus autos “terminaron llenos de balas de goma, destrozados”.

Hubo acusaciones de manipulación sobre el cuerpo de la víctima y las evidencias dejadas tras los disparos. El cuerpo del joven asesinado permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

La investigación de este grave suceso está a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón.