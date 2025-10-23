Accidente, robo o desorientación: las tres líneas que sigue la investigación por la pareja de jubilados desaparecida en Chubut La Policía mantiene abiertas tres posibilidades para intentar esclarecer el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales, buscados hace once días en una zona inhóspita de la Patagonia. La camioneta en la que viajaban fue hallada intacta, pero sin rastros de ellos ni de sus teléfonos. Una denuncia anónima reavivó la teoría de un ataque delictivo, mientras continúan los rastrillajes en el área de Rocas Coloradas. Los detalles de la investigación.

La desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, dos jubilados buscados desde hace más de diez días en Chubut, mantiene en vilo a las autoridades, que trabajan sobre tres hipótesis principales: un accidente en un terreno hostil, un intento de robo o una desorientación fatal en una zona de geografía extrema.

La camioneta en la que se desplazaban, una Toyota Hilux beige, fue encontrada abandonada en un zanjón al norte de Comodoro Rivadavia. En su interior estaban las pertenencias personales intactas, pero no había rastros de la pareja ni de sus teléfonos celulares.

En las últimas horas, una denuncia anónima sumó una nueva línea de investigación: según ese testimonio, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, lo que explicaría por qué tomaron la peligrosa ruta provincial N°1 en lugar de la ruta 3, que es más segura.

La fiscalía de Chubut analiza la información mientras el operativo continúa.

El vehículo apareció en la zona conocida como Cañadón Visser o Rocas Coloradas, un área árida y erosionada ubicada a unos 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia. La camioneta estaba cerrada con llave, sin señales de violencia y con elementos de uso cotidiano en su interior: ropa, un termo, pan, una botella de agua y un bidón de combustible.

El terreno donde se encontró el rodado es de difícil acceso, con grietas, barro y zonas inestables que podrían haberse desmoronado tras las últimas lluvias. Por eso, expertos locales señalaron que el área está repleta de cavidades o “sumideros” que pueden ceder repentinamente y “tragarse” tanto vehículos como personas, lo que respalda una de las teoría del accidente.

Por el momento, los investigadores mantienen tres hipótesis activas.

Accidente o derrumbe del terreno : el Zanjón de Visser es una zona frágil, con cañadones y cavidades que pueden colapsar con la humedad. La camioneta, hallada parcialmente hundida y con restos de barro, refuerza esta versión.

: el Zanjón de Visser es una zona frágil, con cañadones y cavidades que pueden colapsar con la humedad. La camioneta, hallada parcialmente hundida y con restos de barro, refuerza esta versión. Robo o ataque de terceros : la denuncia anónima sostiene que Kreder y Morales pudieron ser víctimas de un intento de asalto. La falta de teléfonos y el hecho de que la pareja jamás solía desviarse del camino principal apuntalan esta posibilidad. “Mi papá no se desviaba. Si tomaron esa ruta, fue porque algo los obligó”, afirmó una de las hijas.

: la denuncia anónima sostiene que Kreder y Morales pudieron ser víctimas de un intento de asalto. La falta de teléfonos y el hecho de que la pareja jamás solía desviarse del camino principal apuntalan esta posibilidad. “Mi papá no se desviaba. Si tomaron esa ruta, fue porque algo los obligó”, afirmó una de las hijas. Desorientación o extravío: se baraja la opción de que hayan abandonado el vehículo por una falla mecánica o por el barro y que se hayan perdido en el extenso paraje, una hipótesis más optimista, aunque cada día menos probable.