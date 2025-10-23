Cúneo Libarona también deja el gobierno de Milei después de las elecciones En su carta de dimisión, el futuro exministro aduce motivos personales y de salud. Seguirá cumpliendo su agenda hasta el lunes cuando se reunirá con el presidente. Es el segundo funcionario cuya salida se confirma antes de comicios del domingo, más allá de los ministros que obligadamente deberán dar un paso al costado si son electos diputados, como Patricia Bullrich.

En medio de los movimientos y tensiones dentro del gabinete de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona transita sus últimas horas como ministro de Justicia. La decisión de su salida ya está tomada y se concretará después de las elecciones legislativas del domingo. La noticia se conoce apenas unas horas después de la dimisión del canciller Gerardo Werthein.

El funcionario tiene redactada su carta de renuncia y solo falta la reunión final con el presidente, que podría concretarse el domingo por la noche o en la mañana del lunes, de acuerdo a lo que consignó La Nación.

También se analiza una posible fusión de las carteras de Justicia y Seguridad, para lograr así una renovación en la estructura ministerial, de cara a la segunda mitad del mandato de Milei.

“Está muy cansado, necesita tiempo para su familia y su salud”, explicaron en su entorno y señalaron que desde hace algunos meses Cúneo Libarona evaluaba la posibilidad de dejar el cargo, tras casi dos años de gestión.

Entre los posibles reemplazantes se menciona al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, exjuez federal y dirigente del PRO, quien podría asumir un eventual “súperministerio” si se fusionan las áreas de Justicia y Seguridad.

En su carta de renuncia, que ya tiene lista, menciona motivos personales y de salud. Aunque no participará del acto de cierre de campaña en Rosario, se espera que asista el domingo al búnker de La Libertad Avanza.

Pese haber recibido propuestas para seguir vinculado al Gobierno —incluso en puestos diplomáticos—, Cúneo Libarona las rechazó. Planea someterse a una cirugía de rodilla en noviembre, seguida de un periodo de recuperación, y luego viajará a Alemania por compromisos académicos.

Varios de sus colaboradores continuarán, al menos por un tiempo. Entre ellos, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, encargado de negociar con el peronismo en el Senado la aprobación de numerosos pliegos judiciales pendientes.