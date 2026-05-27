Activan la Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente en Córdoba Ante la falta de novedades sobre el paradero de la adolescente, la Justicia nacionalizó la búsqueda. Familiares y vecinos se movilizaron este miércoles para exigir su aparición, mientras el foco de la pesquisa se centra en la última persona que la vio.

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en la provincia de Córdoba, ingresó este miércoles en una etapa crítica. Por pedido de la querella, las autoridades judiciales activaron el protocolo Alerta Sofía, una herramienta que permite difundir de manera inmediata la imagen y los datos de menores desaparecidos en todo el territorio nacional, con el fin de ampliar el alcance de la investigación.

Gustavo Vaca, abogado representante de la familia, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la medida busca intensificar los rastrillajes y captar cualquier información relevante que pudiera haber trascendido los límites de la provincia. “Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que la citó el sábado por la noche”, detalló el letrado, señalando al principal sospechoso identificado en la causa.

Concentración y pedido de justicia

Mientras los investigadores analizan pistas, el entorno de Agostina no baja los brazos. Este miércoles, familiares, amigos y vecinos de la joven llevaron a cabo una concentración en la intersección de las calles Alem y Rancagua para reclamar justicia y visibilizar su pedido de aparición con vida.

En medio de la angustia, los allegados de la menor reiteraron el pedido de colaboración a la ciudadanía. “Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía”, manifestaron durante la manifestación.

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La familia enfatizó que cualquier dato puede ser determinante en esta instancia: desde registros de cámaras de seguridad privadas, grabaciones de dispositivos, hasta cualquier información concreta que pueda ayudar a localizar el paradero de Agostina. La Justicia continúa analizando todas las pruebas recolectadas mientras el país se mantiene en alerta ante la búsqueda de la adolescente.

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