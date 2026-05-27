Chikungunya: se notificaron 258 nuevos casos y el virus muestra una tendencia a la baja El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que, tras alcanzar su pico semanas atrás, la enfermedad registra un descenso sostenido. El NOA concentra el 96% de los contagios acumulados en la temporada.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) ha dado a conocer los datos más recientes sobre el avance de las enfermedades transmitidas por mosquitos en el país. Según el reporte, se notificaron 258 nuevos casos de fiebre chikungunya, de los cuales 107 corresponden específicamente a la semana epidemiológica (SE) 19. En paralelo, se sumaron dos nuevos casos confirmados de dengue en las jurisdicciones de CABA y Jujuy.

Tendencia al descenso

Tras semanas de preocupación por el aumento de contagios, el informe oficial arroja un dato alentador: el virus de la fiebre chikungunya presenta un descenso progresivo. Luego de una aceleración sostenida que tuvo su punto crítico en la SE 16 —alcanzando un pico de 430 casos—, las autoridades sanitarias observan una baja constante tanto en los casos confirmados como en los probables y aquellos que permanecen bajo estudio.

Situación regional y acumulados

En lo que va de la temporada 2025-2026, el total acumulado de fiebre chikungunya asciende a 2.387 casos. De este total, la gran mayoría son autóctonos (2.236), mientras que solo 151 cuentan con antecedentes de viaje. La distribución geográfica mantiene una fuerte concentración en la región del Noroeste Argentino (NOA), que aglutina el 96% de los contagios:

Por su parte, la región Centro reporta una incidencia menor, concentrada principalmente en Buenos Aires (46), Córdoba (36) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13).