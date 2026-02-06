Acuerdo histórico con Estados Unidos: uno por uno, los sectores ganadores El Gobierno firmó un convenio de "Comercio e Inversiones Recíprocos" que elimina aranceles para 1675 productos. Desde la ampliación del cupo de carne vacuna hasta la "luz verde" de la FDA para medicamentos y el impulso al litio.

El Gobierno nacional selló este jueves un acuerdo estratégico de “Comercio e Inversiones Recíprocos” con los Estados Unidos, posicionando a la Argentina como el primer país de la región en firmar un instrumento de este tipo. El convenio busca profundizar la relación bilateral y promete un impacto directo en la balanza comercial: permitirá el acceso preferencial y la eliminación de aranceles para 1675 productos argentinos , con la expectativa de recuperar exportaciones por US$ 1.013 millones.

El documento abarca desde la agroindustria hasta la economía del conocimiento, estableciendo nuevas reglas de juego para la inversión y la integración de cadenas de suministro. A continuación, el detalle de los sectores más beneficiados:

Campo y Alimentos: el gran ganador

La agroindustria es uno de los ejes centrales. El acuerdo suma cupos y reduce aranceles para una larga lista que incluye carne vacuna, aviar y porcina, lácteos, vinos, frutas, azúcar, chocolates y alimentos procesados. El dato más relevante para el sector es la ampliación del cupo preferencial para carne bovina, que pasará a ser de 100.000 toneladas anuales. Según estimaciones oficiales, esto podría generar exportaciones adicionales cercanas a los US$ 800 millones.

Energía y Minería: litio y Vaca Muerta

El convenio pone el foco en el desarrollo de energía y minerales críticos, priorizando el litio, cobre, petróleo y gas. Estados Unidos se posiciona como socio estratégico geopolítico en estos proyectos, fomentando inversiones bajo el paraguas del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

Industria Automotriz y Farmacéutica

Autos: Se aceptarán vehículos y autopartes producidos bajo los estándares de seguridad y emisiones de EE.UU., estableciendo cupos específicos para su importación y facilitando la integración global del sector.

Salud: Se reconocerán las aprobaciones de la FDA para medicamentos y equipamiento médico, eliminando revalidaciones periódicas y habilitando auditorías electrónicas para acelerar los tiempos comerciales.

Economía Digital y Tecnología

El acuerdo prohíbe aplicar impuestos discriminatorios a la economía digital y garantiza el libre flujo de datos, beneficiando al software y al comercio electrónico. Además, incluye compromisos para el despliegue de redes 5G y 6G y cooperación en ciberseguridad. Como contrapartida, Argentina deberá reforzar la protección de la propiedad intelectual, con mayores controles aduaneros contra la piratería y la falsificación de marcas y patentes.