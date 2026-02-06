El Gobierno nacional selló este jueves un acuerdo estratégico de “Comercio e Inversiones Recíprocos” con los Estados Unidos, posicionando a la Argentina como el primer país de la región en firmar un instrumento de este tipo. El convenio busca profundizar la relación bilateral y promete un impacto directo en la balanza comercial: permitirá el acceso preferencial y la eliminación de aranceles para 1675 productos argentinos , con la expectativa de recuperar exportaciones por US$ 1.013 millones.
El documento abarca desde la agroindustria hasta la economía del conocimiento, estableciendo nuevas reglas de juego para la inversión y la integración de cadenas de suministro. A continuación, el detalle de los sectores más beneficiados:
Campo y Alimentos: el gran ganador
La agroindustria es uno de los ejes centrales. El acuerdo suma cupos y reduce aranceles para una larga lista que incluye carne vacuna, aviar y porcina, lácteos, vinos, frutas, azúcar, chocolates y alimentos procesados. El dato más relevante para el sector es la ampliación del cupo preferencial para carne bovina, que pasará a ser de 100.000 toneladas anuales. Según estimaciones oficiales, esto podría generar exportaciones adicionales cercanas a los US$ 800 millones.
Energía y Minería: litio y Vaca Muerta
El convenio pone el foco en el desarrollo de energía y minerales críticos, priorizando el litio, cobre, petróleo y gas. Estados Unidos se posiciona como socio estratégico geopolítico en estos proyectos, fomentando inversiones bajo el paraguas del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
Industria Automotriz y Farmacéutica
-
Autos: Se aceptarán vehículos y autopartes producidos bajo los estándares de seguridad y emisiones de EE.UU., estableciendo cupos específicos para su importación y facilitando la integración global del sector.
-
Salud: Se reconocerán las aprobaciones de la FDA para medicamentos y equipamiento médico, eliminando revalidaciones periódicas y habilitando auditorías electrónicas para acelerar los tiempos comerciales.
Economía Digital y Tecnología
El acuerdo prohíbe aplicar impuestos discriminatorios a la economía digital y garantiza el libre flujo de datos, beneficiando al software y al comercio electrónico. Además, incluye compromisos para el despliegue de redes 5G y 6G y cooperación en ciberseguridad. Como contrapartida, Argentina deberá reforzar la protección de la propiedad intelectual, con mayores controles aduaneros contra la piratería y la falsificación de marcas y patentes.