En medio de la discusión pública por el precio de la ropa en la Argentina, la senadora Patricia Bullrich sumó este jueves un nuevo capítulo al revelar que el traje azul Francia que lucía había sido comprado por Amazon y que le costó entre 40 y 50 dólares.
La afirmación se dio durante una entrevista en LN+, donde el tema surgió de manera distendida a partir de comentarios sobre la vestimenta de dirigentes políticos. “Lo compré por Amazon”, señaló Bullrich, y aclaró que se trató de una compra realizada en Estados Unidos. Según dijo, el valor le resultó “barato y lindo” en comparación con los precios que se manejan en el mercado local.
Ante la consulta del periodista, la senadora incluso se quitó el saco para revisar la etiqueta y precisó la marca: “Le Suit. Cuarenta o cincuenta dólares el traje”. A valor del dólar actual, esa cifra ronda los 75 mil pesos, un monto sensiblemente inferior al de un traje similar en la Argentina, donde las dos piezas parten desde los 300 mil pesos en marcas consideradas accesibles.
– Gracias por venir, Bullrich. Qué etiqueta tiene la ropa de usted?
– Le Suit Petite, me salió 40 usd el traje
– Ah bien, se viste barato
– Sí, lo compré por Amazon ��
Al buscar el modelo mencionado, se puede encontrar en Amazon a valores cercanos a los 100 dólares, aunque los precios varían según el talle, el color y las promociones vigentes. Le Suit es una marca dedicada a la indumentaria formal femenina, con presencia sostenida en plataformas de venta online y un perfil de sastrería clásica.
Las declaraciones de Bullrich se producen pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, generara controversia al contar que el saco que vestía era de la marca Massimo Dutti y que lo había comprado en el exterior hace más de una década. En esa oportunidad, el funcionario sostuvo que no suele adquirir ropa en el país y calificó a esa firma como “relativamente buena y barata”.