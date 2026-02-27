Adelantaron la segunda dosis de la Triple Viral a los 15 y 18 meses Desde el Ministerio de Salud nacional apuntan a reducir el período durante el cual los niños permanecen susceptibles al sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Desde el Ministerio de Salud adelantaron la segunda dosis de la vacuna Tripe Viral (contra sarampión, rubéola y parotiditis). Del ingreso escolar, decidieron adelantarla a entre los 15 y 18 meses de vida, según informó recientemente el Boletín Oficial. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 339/2026, firmada por el ministro de Salud Mario Iván Lugones y vigente desde su publicación este jueves 26 de febrero.

El esquema actualizado establece la aplicación de una primera dosis a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses para todas las personas habitantes del territorio nacional. Esto se debe a que se busca reducir el período durante el cual niños y niñas permanecen susceptibles a sarampión, rubéola y parotiditis, ya que aguardar hasta el ingreso escolar configuraba “uno de los intervalos más prolongados entre dosis en la región”.

De este modo, el adelanto permitirá disminuir el tiempo de susceptibilidad, fortalecer la protección en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar la verificación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización de la vacunación al ingreso escolar. La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y cuenta con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

La resolución prevé un régimen transitorio para nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive, quienes completarán la segunda dosis a los cinco años. En casos de esquemas incompletos, se procederá a completarlos, en el marco de la Ley N° 27.491 y su Decreto Reglamentario N° 439/23.