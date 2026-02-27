ANSES confirmó el calendario de pagos de marzo 2026 Con un aumento del 2,88% por movilidad, el organismo oficializó las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF, AUE y prestación por desempleo. La jubilación mínima con bono ronda los $439 mil y la AUH los $132 mil.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma completo de pagos de marzo 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y el resto de las prestaciones. Este mes rige un aumento del 2,88%, en línea con el último dato de inflación y el esquema de movilidad vigente.

Cuánto se cobra en marzo 2026

Con la actualización del 2,88%, los nuevos montos quedan así:

Jubilación mínima: $439.600,88 (haber de $369.600,88 + bono de $70.000)

PUAM: $365.680,70

Pensión No Contributiva (PNC): $328.720,62

Jubilación máxima: $2.487.063,30

AUH: $132.814

AUH por hijo con discapacidad: $432.461

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los titulares perciben el 80% mensual y el 20% restante se abona al presentar la libreta de escolaridad y vacunación.

Calendario Anses marzo 2026: fechas de cobro

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superen el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

AUH y Asignaciones Familiares: cuándo cobran en marzo

AUH y Tarjeta Alimentar

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

SUAF (Asignación Familiar por Hijo)

Mismo cronograma que AUH: del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

También del 9 al 20 de marzo, según terminación de DNI.

Otras prestaciones ANSES en marzo 2026

Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

Con este esquema, la Anses deja definido el calendario completo de marzo 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Las fechas están organizadas por terminación de DNI y pueden consultarse también a través de los canales oficiales del organismo.