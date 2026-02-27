La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma completo de pagos de marzo 2026 para jubilaciones, pensiones, AUH, SUAF y el resto de las prestaciones. Este mes rige un aumento del 2,88%, en línea con el último dato de inflación y el esquema de movilidad vigente.
Cuánto se cobra en marzo 2026
Con la actualización del 2,88%, los nuevos montos quedan así:
Jubilación mínima: $439.600,88 (haber de $369.600,88 + bono de $70.000)
PUAM: $365.680,70
Pensión No Contributiva (PNC): $328.720,62
Jubilación máxima: $2.487.063,30
AUH: $132.814
AUH por hijo con discapacidad: $432.461
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los titulares perciben el 80% mensual y el 20% restante se abona al presentar la libreta de escolaridad y vacunación.
Calendario Anses marzo 2026: fechas de cobro
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: 9 de marzo
DNI 2 y 3: 10 de marzo
DNI 4 y 5: 11 de marzo
DNI 6 y 7: 12 de marzo
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Jubilaciones que superen el haber mínimo
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
AUH y Asignaciones Familiares: cuándo cobran en marzo
AUH y Tarjeta Alimentar
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
SUAF (Asignación Familiar por Hijo)
Mismo cronograma que AUH: del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
También del 9 al 20 de marzo, según terminación de DNI.
Otras prestaciones ANSES en marzo 2026
Asignación por Prenatal
DNI 0 y 1: 9 de marzo
DNI 2 y 3: 10 de marzo
DNI 4 y 5: 11 de marzo
DNI 6 y 7: 12 de marzo
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril
Prestación por Desempleo
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Con este esquema, la Anses deja definido el calendario completo de marzo 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Las fechas están organizadas por terminación de DNI y pueden consultarse también a través de los canales oficiales del organismo.