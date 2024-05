Adorni cargó contra la huelga de las centrales sindicales: “Este gobierno tuvo más paros que leyes” El vocero presidencial apuntó contra los referentes sindicales a los que acusó de estar “traicionando a los trabajadores que hoy no pueden poner un plato de comida arriba de la mesa por perder el día de trabajo”. Además, ratificó que le descontarán el día a los estatales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó este jueves contra las centrales sindicales que lanzaron la segunda huelga general contra el gobierno de Javier Milei. Aseguró que hay una desconexión entre los gremios y sus bases y aseguró que la medida de fuerza fue una “traición” a los trabajadores que se quedan sin ingresos para garantizar un plato de comida en la mesa.

“Este gobierno tuvo más paros que leyes. Hacen todo lo posible para no avanzar en lo que la gente te pidió con el voto que hagas y sin embargo paran y paran. Es una situación exótica”, sostuvo Adorni en su habitual rueda de prensa.

En el comienzo de su alocución, el vocero saludó a “todos los argentinos que desde muy temprano están trabajando entre ellos a los choferes de colectivo, pilotos de Flybondi, policías, médicos, trabajadores rurales, comerciantes, vendedores ambulantes, docentes particulares, monotributistas y cuentapropistas”.

“También quiero saludar a todos los que queriendo ir a trabajar no lograron hacerlo porque no los dejaron. Desde ayer se recibieron 1932 llamados con denuncias por extorsiones en la línea 134”, agregó.

En ese sentido, también se refirió a los ataques que hubo contra líneas de colectivo que no se plegaron a la medida de fuerza y prestaban servicio. “Un paro que es a base de piedrazos, extorsión y amenazas, no es un paro. Es difícil medir el acatamiento cuando no te dejan movilizarte y juegan con el miedo de la gente a través del amedrentamiento”, sostuvo.

“Argentina fue alguna vez un país grande porque la mayoría de los argentinos veníamos de una cultura que premiaba el esfuerzo y el mérito sin esperar que nadie les regale nada. Estas son dos Argentinas, lo importante es que cada vez son más los que deciden trabajar”, añadió Adorni.

Consultado sobre si el paro puede considerarse una traición de la CGT al gobierno después de haber acordado la reforma laboral en la ley Bases, el funcionario lo negó categóricamente. “Sabemos cuál es su andar y entendemos también que es un paro netamente político, un paro que daña y le complica la vida a muchísima gente”, remarcó.

“Están traicionando a los trabajadores y los que hoy no pueden poner un plato de comida arriba de la mesa por perder el día de trabajo”, agregó.

Por último, Adorni confirmó que el Ejecutivo planea descontarle el día de trabajo a los estatales que no hayan asistido a trabajar. “El salario es la contrapartida del trabajo, entonces si no hay trabajo no hay salario. El que no va a trabajar por adherir al paro, efectivamente no va a recibir el pago por el día de trabajo”.

Pese a eso, aclaró que cada dependencia deberá buscar el mecanismo pertinente para descontar el día a quienes adhirieron el paro y no hacerlo con quienes no pudieron asistir a trabajar por falta de movilidad.