Adorni compró un lujoso departamento en Caballito por USD 230.000 con una inusual hipoteca privada A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete vuelve a estar bajo la lupa. La adquisición se realizó mediante un financiamiento no bancario otorgado por las propias vendedoras. Desde Casa Rosada descartan su salida del Gobierno.

El escrutinio público y judicial sobre los bienes de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. Según registros de la propiedad inmueble, el actual jefe de Gabinete de la Nación adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito.

La operación llama particularmente la atención no solo por el monto, sino por la modalidad de pago elegida: una hipoteca privada otorgada por personas físicas, en un momento político sumamente sensible (apenas 14 días después de haber sido ascendido a su rol de ministro coordinador).

Los números de la operación en Caballito

El inmueble adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se encuentra ubicado sobre la calle Miró, consolidada como una de las zonas más cotizadas y exclusivas del barrio porteño.

La compra se cerró por un valor de USD 230.000. Según consta en los registros, el matrimonio abonó una parte en efectivo y decidió financiar el monto restante de una forma poco convencional en el mercado inmobiliario tradicional.

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Los detalles de la adquisición:

Aspecto Detalle de la operación Características Unidad de 199,97 metros cuadrados con cochera incluida. Financiamiento Hipoteca no bancaria por USD 200.000. Los prestamistas El crédito fue otorgado por las mismas vendedoras de la unidad (dos personas físicas que habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025). Antecedentes recientes Se suma a la compra de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club (Exaltación de la Cruz) en noviembre de 2024, registrada a nombre de Angeletti.

La investigación judicial y el respaldo de Casa Rosada

Estos movimientos inmobiliarios recientes de la familia cobran mayor relevancia debido a que la Justicia Federal mantiene abierta una investigación contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de los tribunales está puesto en analizar la rápida evolución de los activos del ex vocero presidencial desde su ingreso al Estado.

Frente a las crecientes sospechas, desde el entorno del jefe de Gabinete rechazan cualquier tipo de irregularidad. El funcionario ha sostenido en reiteradas oportunidades que su patrimonio es el fruto de 25 años de trayectoria en el sector privado y que toda la documentación pertinente se encuentra en regla y a entera disposición de la Justicia.

A pesar del ruido mediático y de las versiones que especulaban con un posible alejamiento de su cargo, en los pasillos de Balcarce 50 cierran filas detrás de su figura. “Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, sentenció a la Agencia Noticias Argentinas una fuente con acceso directo al despacho presidencial, confirmando que el funcionario sigue firme en su puesto.

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