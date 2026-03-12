Adorni, en el centro de la polémica por el viaje a Nueva York: “La palabra no debió ser deslomarse” El Jefe de Gabinete agradeció el respaldo del presidente tras las denuncias por haber llevado a su esposa Bettina Angeletti en la comitiva oficial a Estados Unidos

Manuel Adorni está en el centro de la polémica por el viaje a Estados Unidos de la comitiva presidencial del que participó su esposa y otro a Uruguay, de carácter familiar, en un avión privado, por los que ya acumula denuncias en la Justicia. Y este jueves, luego del respaldo del presidente y de varios funcionarios de su gobierno, el propio Jefe de Gabinete salió a responder las críticas.

En sus redes sociales, Adorni dijo: “Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”.

“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, agregó.



“Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, añadió el funcionario nacional.

Por último, Adorni se comprometió “seguir firme trabajando por los argentinos de bien” y concluyó con su habitual “fin”.









Adorni viajó el viernes último junto a la comitiva del jefe de Estado para la cumbre americana de seguridad realizada en Miami el sábado último en Miami y para participar luego en Nueva York del Argentina Week con inversores internacionales.

La esposa de Adorni, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial, lo que desató una fuerte polémica en la opinión pública.

“Yo vine a deslomarme a Nueva York y quería que mi esposa me acompañe“, justificó Adorni, quien dijo que su esposa había comprado un pasaje a Nueva York por 5.348 dólares y luego, por cambios en la agenda presidencial para incluir el viaje a Miami, Angeletti terminó viajando en el avión de Milei por “invitación de Presidencia”.

A raíz de este viaje, la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón presentaron dos denuncias judiciales contra Adorni, la primera por defraudación contra la Administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la segunda por malversación de fondos públicos y utilización indebida de bienes del Estado.

Además, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó en el Congreso un pedido de informes para saber quién pagó el viaje de Angeletti.