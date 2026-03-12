La inflación de febrero fue de 2,9 por ciento, según informó oficialmente este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
De esta manera, el indicador volvió a dar lo mismo que enero y sigue sin poder cortar con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre pasado.
En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1 por ciento, según el relevamiento del organismo.
La división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%).
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, alectricidad, gas y otror combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.
La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).