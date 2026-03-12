La inflación no baja: en febrero fue del 2,9 % y acumula 33,1 % en un año El Indec difundió oficialmente el número del segundo mes del año que se mantiene sin poder cortar con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025. La división con mayor alza mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas

La inflación de febrero fue de 2,9 por ciento, según informó oficialmente este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta manera, el indicador volvió a dar lo mismo que enero y sigue sin poder cortar con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre pasado.

En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1 por ciento, según el relevamiento del organismo.

La división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%).

La inflación con tendencia alcista en Argetina desde junio del año pasado (Indec)

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, alectricidad, gas y otror combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).