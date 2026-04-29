Adorni expone en Diputados en medio de la investigación por su patrimonio El jefe de Gabinete brinda este miércoles su informe de gestión ante la Cámara Baja. Respaldado por Javier Milei desde los palcos, el funcionario deberá responder más de 2.000 preguntas en una sesión maratónica, marcada por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El Congreso de la Nación amaneció este miércoles completamente blindado. Con las calles aledañas cortadas y un fuerte operativo de seguridad desplegado en la zona, la Cámara de Diputados se prepara para recibir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindará su esperado informe de gestión a partir de las 10:30 horas.

La presentación del ministro coordinador no será una más. Se da en su momento político y personal más delicado, atravesado por la investigación judicial en curso sobre la compra de departamentos y viajes al exterior. Por este motivo, el Gobierno decidió mostrar una señal de fortaleza institucional ineludible: el presidente Javier Milei y gran parte de su Gabinete seguirán la exposición directamente desde los palcos del recinto.

Una sesión maratónica de seis horas

Se espera que la jornada legislativa sea extensa y de alta tensión. Adorni se someterá a un escrutinio exhaustivo por parte de los distintos bloques parlamentarios, en una sesión que, según las estimaciones oficiales, podría durar alrededor de seis horas.

El volumen de consultas refleja la expectativa opositora: el jefe de Gabinete recibió un total de 4.800 preguntas enviadas por los legisladores en la previa, las cuales fueron unificadas y condensadas en más de 2.100 respuestas. Gran parte de los interrogantes, como era de esperarse, apuntan directamente a su situación judicial.

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Las 4 respuestas clave sobre su patrimonio

Antes de sentarse en el estrado del recinto, la Jefatura de Gabinete envió el informe escrito con las respuestas a las consultas de los bloques. En medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la defensa de sus políticas de gobierno quedó por momentos opacada por las explicaciones personales.

Entre los cientos de ejes abordados en el documento entregado a los diputados, se destacaron cuatro respuestas clave con las que Adorni intentó desactivar las críticas opositoras vinculadas a los fondos públicos y su economía personal:

Su patrimonio: Aclaraciones sobre el estado de sus declaraciones juradas y la adquisición de los inmuebles investigados. Viaje a Punta del Este: Explicaciones sobre el financiamiento de su cuestionada estadía en la ciudad uruguaya. Gastos presidenciales: El detalle y la justificación de los fondos destinados a las distintas comitivas que acompañan a Javier Milei en sus giras internacionales. Contrataciones en medios: La respuesta oficial frente a los polémicos contratos del periodista deportivo Marcelo Grandio con la TV Pública.